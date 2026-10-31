Émigration irrégulière : 27 candidats interpellés sur la plage de Djifer

Vingt-sept (27) candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés, vendredi 30 octobre 2026, sur la plage de Djifer, dans la région de Fatick. L’opération a été menée par les éléments de la Brigade territoriale de Fimela, appuyés par l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Fatick.

L’intervention s’est déroulée aux environs de 20h30. Selon le bilan communiqué, les personnes interpellées sont composées de 26 hommes et d’une femme. Parmi elles figurent 19 Sénégalais et 8 Gambiens.

D’après les premiers éléments, ces candidats avaient quitté différentes régions du Sénégal ainsi que la Gambie à bord de véhicules de transport en commun pour rejoindre Djifer. Leur objectif était d’embarquer à bord de pirogues en direction de l’Espagne.

Après leur interpellation, les 27 individus ont été conduits à l’unité de gendarmerie pour les besoins de l’enquête. Les investigations devront notamment permettre de faire la lumière sur les conditions d’organisation de ce projet de traversée irrégulière.