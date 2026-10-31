Nianing : 205 kilogrammes de chanvre indien saisis sur une plage

La Brigade de proximité de Nianing a procédé, vendredi 30 octobre 2026, à une importante saisie de chanvre indien sur une plage située à proximité de l’hôtel RIU Baobab. Au total, 205 kilogrammes de drogue ont été découverts à la suite d’un signalement.

Alertés de la présence de colis suspects sur cette plage, les gendarmes se sont rapidement rendus sur les lieux pour effectuer une fouille minutieuse. Leur intervention a permis de découvrir six colis et vingt paquets de chanvre indien.

Dans le détail, la saisie comprend cinq colis de 30 kilogrammes chacun, un colis de 35 kilogrammes ainsi que vingt paquets dont le poids total est estimé à 20 kilogrammes.

L’ensemble de la drogue a été récupéré puis acheminé à l’unité de gendarmerie. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de ces produits stupéfiants et d’identifier les éventuels responsables.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles interpellations.