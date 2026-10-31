Télécommunications : Le RESTIC appelle les opérateurs et l’ARTP à revoir les offres « 24 Go à 3 000 FCFA »

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) alerte les opérateurs de téléphonie mobile et le régulateur sur les conséquences de la concurrence autour des offres d’internet mobile 4G et 5G. L’organisation appelle notamment à l’abrogation des offres « 24 Go à 3 000 FCFA », afin de préserver une concurrence saine et la qualité des services, dans un contexte de forte demande liée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Dans son argumentaire, le RESTIC souligne que le Sénégal dispose de réseaux et de services mobiles présentant de bonnes performances. Citant les données de nPerf, l’organisation évoque une latence moyenne de 34 millisecondes et un débit moyen montant de 12,4 Mbps. Des indicateurs qui, selon elle, traduisent une bonne réactivité des connexions pour les usages courants, notamment les appels vidéo, la navigation et les services en ligne interactifs.

Le RESTIC affirme également que ces performances placent le Sénégal dans le trio de tête en Afrique subsaharienne pour la navigation web mobile, devant notamment le Bénin et le Cameroun, ainsi que le Nigeria et la Côte d’Ivoire sur certains indicateurs d’expérience utilisateur.

Toutefois, l’organisation estime que la multiplication des offres à bas prix, notamment celle de 24 Go à 3 000 FCFA, risque d’exercer une pression supplémentaire sur les infrastructures de télécommunications. Elle redoute une dégradation rapide des performances des réseaux en raison de leur forte sollicitation, particulièrement avec l’augmentation de la demande en internet mobile et fixe durant les JOJ.

Le RESTIC met également en avant les limites actuelles du déploiement des antennes 4G et 5G sur le territoire national. Selon l’organisation, les opérateurs ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande d’environ 20 millions d’usagers, dont les trois quarts seraient des utilisateurs mobiles actifs, alors que la couverture intégrale des villes sénégalaises en 5G n’est pas encore assurée.

L’organisation estime ainsi que les opérateurs concurrents de l’opérateur historique devraient plutôt s’atteler à régulariser leurs licences et permis 4G et 5G auprès de l’État avant de proposer des offres qu’elle juge techniquement difficiles à soutenir au regard des capacités actuelles de leurs réseaux.

Face à cette situation, le RESTIC appelle les opérateurs à faire preuve de responsabilité et de transparence dans leurs stratégies commerciales. Il invite également l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) à jouer pleinement son rôle de garant d’une concurrence saine et soutenable, respectueuse des équilibres techniques et financiers du secteur.