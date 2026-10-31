Sénégal : Le Centre Ansoumana DIONE lance un appel à l’aide internationale pour la prise en charge des malades mentaux

Après plus de trois années de prise en charge gratuite de personnes souffrant de maladies mentales, le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, situé à Bouchra, lance, ce vendredi 30 octobre 2026, un appel à l’aide internationale afin de poursuivre ses activités au profit de cette catégorie particulièrement vulnérable de la population.

Depuis décembre 2023, de nombreux malades mentaux ont bénéficié d’une prise en charge gratuite au sein de cette structure. Selon son président, Ansoumana DIONE, plusieurs d’entre eux ont ainsi pu retrouver leurs familles après avoir bénéficié d’un accompagnement qu’il qualifie de total, correct et efficace.

Toutefois, le centre affirme être confronté, depuis quelque temps, à des difficultés liées au manque d’assistance. Ansoumana DIONE déplore notamment l’absence de soutien du régime du président Bassirou Diomaye FAYE, précisant que la structure n’avait bénéficié que de l’appui de l’ancien président Macky SALL en 2023.

Les besoins concernent principalement l’alimentation, l’achat de médicaments destinés aux malades mentaux errants, la fourniture de vêtements ainsi que de produits d’hygiène. Face à ces difficultés, le responsable de la structure estime urgent de mobiliser des soutiens pour assurer la continuité des activités du centre.

Présenté par l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM) comme une structure de référence dans la prise en charge gratuite des malades mentaux errants et des personnes issues de familles très démunies, le Centre Ansoumana DIONE entend ainsi solliciter la solidarité au-delà des frontières sénégalaises.

Par ailleurs, le président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE, a été élevé au rang de Docteur Honoris Causa par l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée de Côte d’Ivoire. La cérémonie de graduation est prévue les 26 et 27 novembre 2026 en République centrafricaine.

Dans son appel daté du 30 octobre 2026, Ansoumana DIONE invite ainsi les bonnes volontés et les partenaires internationaux à accompagner le centre afin de lui permettre de poursuivre sa mission auprès des personnes souffrant de troubles mentaux.