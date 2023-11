Emigration : Un couple sénégalais dans de sales draps

Ces derniers jours, les pirogues quittent le Sénégal en nombre pour rejoindre les côtes espagnols. Youga et Sokhna, un couple sénégalais, ont été arrêté pour avoir tenté de faire partir des migrants vers l’Espagne. Ce n’est pas tout parce qu’ils ont été accusés d’avoir empoché l’argent sans organiser le voyage.

«Tout ce qu’ils m’ont donné, je l’ai remis au propriétaire de la pirogue. J’agissais simplement par générosité. Mon mari m’a même reproché de m’occuper des autres au point de me mettre dans des difficultés. Ils nous ont sévèrement battus mon mari et moi», a déclaré la prévenue Sokhna. Les candidats, qui étaient au nombre de 7, auraient chacun remis à la dame une somme comprise entre 250 000 et 300 000 Fcfa, rapporte Emedia.

Mécontents, les candidats trompés ont sévèrement corrigé Youga et Sokhna, avant d’endommager une partie de leur maison. Malgré sa déclaration devant le Tribunal de Mbour, le parquet ne croit à aucun mot de Sokhna. «Certains font de l’émigration irrégulière leur gagne-pain. Ils font croire qu’ils ont des pirogues pour arnaquer les candidats. Les deux prévenus sont tous impliqués. Youga Touré est aussi impliqué que son épouse. C’est lui qui prenait en charge leur alimentation. En vérité, aucune pirogue ne devait partir pour l’Espagne. Rien que des mensonges et des mises en scène. Je requiers la requalification de tentative de trafic de migrants en escroquerie et une peine de six mois de prison ferme pour les prévenus», a dit le représentant du parquet.

Poursuivi pour tentative de trafic de migrants et d’escroquerie, le parquet a requis une peine de six mois de prison ferme pourquoi ce couple qui habite Kayar et qui est maintenant en prison à Mbour, loin de ses quatre enfants.