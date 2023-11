Les dernières nouvelles sur l’état de santé de Ousmane Sonko

Si l’Administration pénitentiaire a décidé de retourner Ousmane Sonko en prison, c’est pour une bonne raison. En effet, explique ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce jeudi, l’état de santé du maire de Ziguinchor s’est largement amélioré et il avait reçu dernièrement certains de ses collaborateurs.

Le journal renseigne que Sonko a récupéré toutes ses capacités physiques et mentales. Il n’était donc plus nécessaire de le maintenir à l’Hôpital. D’autant plus que le concerné, lui-même, voulait se barrer. À cause surtout du fait que ses visites étaient restreintes.

Sa liberté de recevoir les siens était trop limitée surtout que le doyen des juges avait opposé de sévères restrictions à ses visites.