Emploi des jeunes : Biguine Gueye écrit à Macky Sall

Votre engagement à créer très prochaine le Conseil National pour l’Insertion et l’Emploi des jeunes (CNIEJ) a reçu des adhésions massives dans la frange objet de votre engagement du conseil des ministres du 18 novembre dernier. Cette annonce venant de votre auguste autorité monsieur le Président, engendre déjà un immense espoir au vu des prouesses déjà réalisées quant à la mise en œuvre des plans, programmes, projets et stratégies assignées aux structures déjà en place (Anpej, DER, Prodac, Fongip…). Au demeurant, il serait très indiqué excellence, de redéfinir les missions et orientations de ces organisations pour en faire dans la pratique et selon votre maître mot du moment, des structures de COMBAT pour le retour de la confiance de la jeunesse et par voix de conséquence, des issue claires à même de lui permettre de continuer à croire en sa capacité à réussir au pays afin qu’elle rompe avec ce presque entêtement à émigrer vers des terres où rien ne leur y est promis d’avance.

Vous lancez fort pertinemment l’idée de la création du CNIEJ Excellence Monsieur le Président de la République, dans un contexte particulier de crise mondiale liée à l’irruption de la Covid19, avec à la clé, un recul de la pandémie qui semble perçu comme une aubaine par notre jeunesse qui considère pour sa majorité selon nos informations, que l’Europe frappée par le coronavirus, est de nos jours sujette à une forte demande de main d’oeuvre. Une conception totalement erronée mais vachement intégrée dans la conscience d’une jeunesse qu’il urge donc de remobiliser. À ce propos, le CNIEJ est déjà un catalyseur absolu d’attentes, d’espoirs, d’attention et d’intérêt. Veuillez en formuler très prochainement les contours pour en jeter très vite les bases afin de l’orienter vers ses missions au profit exclusif des jeunes.

Le CNIEJ Excellence, sera un organe consultatif d’après notre compréhension du contenu du conseil des ministres qui traitait de sa création. Il jouera dans ce cas un rôle central de guide au profit des structures existantes et mentionnées plus haut. Mais le CNIEJ sera aussi le réceptacle de toutes propositions allant dans le sens de favoriser l’insertion professionnelle et par ricochet l’employabilité des jeunes.

Ce conseil s’avère alors un organe fort avec des méthodes fortes dans le vécu quotidien du jeune sénégalais afin qu’il soit convaincu de ses chances de réussite dans un traitement qui tienne en compte l’équité dans toutes ses dimensions. C’est la raison pour laquelle il nous plaît Excellence Monsieur le Président de la République, de revenir sur une idée claire que nous avions soutenue par l’entremise de plusieurs articles de presse et consistant à proposer au CNIEJ et par anticipation l’ouverture de Centres Départementaux d’Apprentissage des Métiers (CDAM).

N’y seront éligibles que les jeunes ayant étudié jusqu’au CM2 et ceux ayant étudié jusqu’à la 3eme et qui n’ont pas eu la chance d’obtenir le certificat d’études élémentaires pour les premiers, et le BFEM pour les secinds. Ceux qui ont arrêté leurs études au primaire passent six ans dans le CDAM de leur département tandis que ceux qui ont étudié jusqu’au BFEM y passeront trois ans. Des professeurs seront recrutés et rémunérés par l’état en plus de ceux existants. Une bourse annuelle dont le taux sera fixé après étude sera octroyée à chaque apprenant.

Il s’agira d’une formation professionnelle soutenue dans les CDAM, autour des métiers du numérique, du bâtiment, de l’électricité, de l’hôtellerie restauration, de l’agriculture, de l’élevage,… Chaque promotion de jeunes sortis de ces CDAM sera accompagné au niveau départemental et régional par l’état, grâce au représentant de l’exécutif sur instruction, appui et orientations du président de la République. Cette idée somme toute brièvement expliquée, est largement à la portée de notre pays excellence. Elle est révolutionnaire. Mais elle est surtout très liée à votre sens de l’inclusion sociale à tous points de vue.

Le Sénégal compte tenu de ses ressources humaines de qualité ainsi que de sa jeunesse très volontariste une fois convaincue, pourrait réussir ce projet sous votre supervision et votre accompagnement. Toute l’Afrique pourrait aussi dans un avenir proche, s’en inspirer pour l’adopter ou en réaliser d’autres, assimilables à ce modèle. Nous y croyons, et avec vous excellence Monsieur le Président de la République, nous y croirons davantage afin d’en atteindre l’objectif.

Rappelons pour conclure que les CDAM que nous proposons seront sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle du Sénégal. En attendant d’y revenir plus amplement et en détail, recevez Excellence, nos plus respectueuses salutations.

Patriotiquement !!!