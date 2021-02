Emploi des jeunes : Néné Fatoumata Tall tresse les lauriers à Macky

Le Conseil National pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes (CNIEJ) créé dernièrement par le président de la République est, pour beaucoup, une agence de plus qui va engranger beaucoup de milliards pour peu de résultats. Un point de vue que ne partage pas bien évidemment la ministre de la Jeunesse.

Selon Néné Fatoumata Tall, « le président de la République, dès son arrivée, a pris à bras le cops la question de l’emploi des jeunes et la première chose qu’il a faite est de rationaliser c’est à dire supprimer toutes les structures qui s’occupaient de l’emploi des jeunes et créer l’ANPEJ ».

A en croire la ministre de la jeunesse, dont les propos sont repris par Walfnet, le chef de l’Etat à travers la création de la DER, le renforcement du budget du ministère de la Formation… a beaucoup investi afin de trouver des solutions à l’emploi des jeunes.

« En matière d’emploi des jeunes, le président de la République Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs et le CNIEJ vient s’ajouter à l’ANEJ, le PRODAC ou encore le TER. Il a rationalisé au contraire en compressant trois structures en une. Rien que dans le secteur informel et agricole, c’est plus de 435 mille emplois dans le secteur agricole et le million proposé sera largement dépassé d’autant que le Conseil est là pour le suivi d’autres structures qui gèrent l’emploi des jeunes », soutient-elle.