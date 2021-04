Emploi des jeunes…Bougane Guèye copie Macky Sall

Les jeunes qui représentent plus de 50% de la population sénégalaise ont un avenir sombre dans ce pays. La majorité de cette partie de la population est au chômage. Et l’emploi des jeunes est un véritable problème pour tous les gouvernements qui sont passés au Sénégal. Le président qui semble détenir la « solution miracle » compte régler le problème durant les trois (3) ans qui restent avant la fin de son mandat. Mais le chef de l’Etat ne sera pas seul sur ce terrain.

Bougane Guèye Dany veut lui aussi faire sortir les jeunes du gouffre du chômage. Ce vendredi, le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp » a copié sur le Président Macky Sall. Il a fait le tour des grandes artères de la capitale pour rencontrer les diplômés au chômage mais aussi ces milliers de jeunes qui évoluent dans le secteur informel. Et cette visite de proximité intervient au lendemain de la rencontre du chef de l’Etat avec la jeunesse sénégalaise. Du copier-coller de la part du PDG du groupe D-Média qui veut gagner le cœur des jeunes avant les prochaines échéances électorales.

Face aux caméras et devant le leader du mouvement « Gueum Sa Bopp », les jeunes trouvés dans les grands marchés de la capitale sénégalaise n’ont pas été tendres avec le régime en place. Très remontés, marchands ambulants, menuisiers, étudiants…, ont tiré sur le président Macky Sall et son régime. Selon eux, « Macky Sall n’a rien fait pour améliorer leur situation ». Le peu d’entre eux qui se sont inscrits sur le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (force Covid-19), destiné aux secteurs les plus affectés par la crise du coronavirus, attendent toujours l’appui de l’Etat.

Les jeunes qui représentent une importante masse électorale sont très courtisés par les politiques. Macky Sall, Ousmane Sonko et Bougane Guèye Dany le savent. Raison pour laquelle ils leur font les yeux doux ces jours-ci. Mais le problème majeur qui se pose est que cette partie de la population semble s’être réveillée. Depuis un certain temps ils ne croient plus aux belles paroles du leader de Pastef, mais aussi aux discours politiciens de Bougane et de Macky. Le leader de « Gueum Sa Bopp » et Sonko cherchent à reconquérir les jeunes qui leur ont tournés le dos. Plus intelligent, Macky a saisi le ballon au rebond.

L’électorat des primo votants est décisif pour les prochaines élections. Le chef de l’Etat a montré, lors du conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi, la voie à suivre. Ousmane Sonko a tenté de torpiller la sortie de Macky en vain. Car le locataire du Palais a montré a su parler aux jeunes avec tact et avec des propositions solides. Une méthode que Bougane Guèye Dany a emprunté ce vendredi. La « bataille des jeunes » aura bien lieu et elle sera très rude.

