La France réitère son soutien au Tchad…après la mort de Déby

Arrivé à N’Djamena, la capitale tchadienne, dans la soirée du jeudi 22 avril 2021, le président français, Emmanuel Macron, s’est rendu ce vendredi matin, à la Place de la Nation, où se déroulait les obsèques du défunt président Idriss Deby. Face aux dirigeants de la sous-région et diverses personnalités diplomatiques conviés à cette cérémonie, le patron de l’Elysée a tenu à rassurer le peuple tchadien.

« La France ne laissera jamais personne remettre en cause, et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd’hui, ni demain, la stabilité et l’intégrité du Tchad », a promis le patron de l’Hexagone. « la France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d’un Tchad apaisé faisant une place à l’ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer : la stabilité, l’inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés », insiste Emmanuel Macron.

A travers cette déclaration, Emmanuel Macron semble réitérer le soutien de la France à l’armée tchadienne dans la lutte qui l’oppose aux rebelles venus de la Libye et qui tentent une incursion sur N’Djamena, la capitale.