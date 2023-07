« En renonçant à un autre mandat…Macky Sall a montré… »

Président Macky SALL, un géant de l’histoire au palmarès inscrit sur du marbre

(Par Driss Junior DIALLO)

A la cause de la République obéissent les grands leaders, les hommes qui font l’histoire pour que soit inscrit sur du marbre leur nom. Au cimetière des histoires ne reposent pas les serviteurs de la République.

En clair, Son Excellence, Monsieur Macky SALL, est entré au Panthéon sans surprise, prenant sur lui la décision de ne pas se représenter à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024.

Aussitôt après la forte déclaration, c’est le monde entier qui a vibré. S’en est suivi un concert de félicitations sur fond de témoignages venus de tous les horizons du monde.

En Afrique où le Sénégal occupe de manière imprescriptible la place de vitrine démocratique, terre où on vote depuis 1789, l’image du pays de la teranga renoue avec son visage de référence en dépit de moult tentatives avortées de la part d’une certaine opposition, celle-ci qui avait pourtant juré de faire porter le chapeau à un État. Mieux, une République des valeurs qui a le secret magique de retourner les situations tendues en compromis exceptionnel et dynamique.

Et pourtant, les observateurs les plus avertis ne voyaient pas le chef de l’Etat sénégalais faire moins que ses prédécesseurs. Il avait promis de ne jamais franchir la barre de plus de 2 mandats. Principe qui fut. Et il fallait s’y attendre. Car qui connaît l’homme, sait que cet ingénieur géologue qui a bâti le Sénégal et relooké son visage tout comme l’émergence inaugurée dans ce pays du Sahel l’accepte comme phénomène en termes de compétences.

Il est une réalité, un modèle de bâtisseur au regard du volume d’investissements publics consentis dans la réalisation d’infrastructures modernes. L’homme des grands soirs ne surfera jamais sur un schéma périlleux.

Le Président Macky SALL en renonçant à un autre mandat a montré jusqu’où il est lié par le respect de la parole donnée. Il part ainsi grand, empruntant un boulevard balisé, auréolé d’honneurs pour avoir été au-dessus des attentes en matière de réalisations aujourd’hui situées à un niveau jamais atteint par le passé.

Qu’en sera-t-il de son legs et héritage politique ? Macky SALL est un géant parmi les leaders. Il a promis d’accompagner sa formation et même sa coalition politique Benno Bokk Yakaar à l’organisation et à la consolidation aux fins d’une bonne consolidation des acquis et du pouvoir dans le temps. Chose possible, mais qui exige de la discipline militantiste.

De l’autorité, le patron de l’Alliance pour la République (APR), en a, le tout ajouté à son génie managérial pour fédérer toutes les obédiences politiques et idéologiques autour de l’essentiel. Toute la mouvance présidentielle gagnerait à suivre les directives et obéir au mot d’ordre du mentor. Parce que Macky SALL a montré la largeur de ses épaules, la grande épaisseur de son aura pour porter un choix sur son successeur à qui il insufflera le génie politique et l’art de gagner la guerre pour conserver un pouvoir.

Driss Junior DIALLO, DG ORSRE