Enregistreurs et balanceurs d’audios : Macky Sall doit les virer

Le Président de la République Macky Sall ainsi que tout le Sénégal ont-ils besoin de scandales, alors que le pays fait face à des défis imminents ? Depuis quelque temps, on ne parle plus que de cette affaire d’audio : l’enregistrement de l’audience qu’aurait accordée en 2013, Mansour Faye, à l’époque Délégué général de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Certains Sénégalais en sont outrés. Ils en sont outrés, parce que pour eux, le Sénégal n’a pas besoin de ce genre de scandales, alors que les priorités, manifestement, se trouvent ailleurs.

Il appartient au Président de la République Macky Sall, qui face à l’ennemi invisible et puissant qu’est la covid-19, et qui est en train de prendre toutes sortes d’initiatives pour sortir le Sénégal de la crise, de mettre fin à ce cirque. Le Président de la République Macky Sall doit virer toute la clique des enregistreurs et tourner la page. Le peuple sénégalais en a grandement besoin.

Le sentiment qu’éprouvent les Sénégalais, c’est qu’ils se sentent méprisés par des individus de la trempe du ministre Mansour Faye, du Directeur général de l’ADM Cheikh Issa Sall ainsi que de celui du quotidien national Le Soleil Yakham Mbaye (encore lui). Les Sénégalais sont désabusés.

Le Chef de l’Etat a lancé un appel pour que tous les Sénégalais enfin unis, se battent pour sortir le pays au bord du chaos économique à cause de la covid-19. Des efforts sont en train d’être faits. Les analystes économiques peu optimistes, soutiennent que le Sénégal n’est pas loin de la faillite économique. Pour faire face, à tous les dangers, le Président de la République Macky Sall qui a sa vision claire de la situation, a mis en place un plan de relance économique, en s’appuyant principalement sur l’agriculture, compte tenu de la bonne pluviométrie.

Au lieu de le soutenir en sensibilisant tous les Sénégalais à multiplier les efforts, et les appeler à aller dans le sens que veut le Chef de l’Etat, voilà que des ignorants s’amusent à détourner l’attention des Sénégalais. Des Sénégalais qui doivent les ignorer et se concentrer sur la politique de relance économique lancée par le Chef de l’Etat Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru