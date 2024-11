Entretien téléphonique : Le président Diomaye a parlé avec Poutine

Le Président Bassirou Diomaye Faye a joint au téléphone, ce vendredi, son homologue russe, Vladimir Poutine. Au menu de leurs discussions, la revitalisation des relations entre les deux pays.

Et les domaines qui sont ciblées par Poutine et Diomaye, restent le commerce, l’économie et l’investissement, notamment en entreprenant des projets communs prometteurs dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’agriculture etc. «Ils ont également discuté de l’évolution de la situation dans la région du Sahara et du Sahel et en Afrique de l’Ouest dans un contexte d’instabilité persistante causée par des groupes terroristes», renseigne la présidence russe.

Aussi, informe Igfm qui cite le Kremlin, Vladimir Poutine a spécialement invité Bassirou Diomaye Faye à visiter la Russie. Une invitation que «le président sénégalais a accepté», indique la même source.