Envoutée…l’enseignante envoie 385 mille au charlatan

De nationalité nigérienne, le boulanger A. Ba a tenté d’escroquer les l’enseignante M. D. Ngingue. Selon L’AS, la dame à la descente du travail a été interceptée par le boulanger qui lui demandait 200 francs pour rentrer. L’enseignante l’offre 200 francs. Le boulanger qui est aussi un charlatan demande à la dame de tendre ses mains pour formuler des prières pour elle. Il en profite pour lui demander ses coordonnées.

L’enseignante a commis l’erreur de lui donner son numéro de téléphone. Plus tard, le charlatan appelle dame pour qu’elle fasse des offrandes en guise de protection et augmente ses chances. Ainsi l’enseignante est hypnotisée. Elle fait des transferts d’argent via wave au charlatan jusqu’à atteindre la somme de 385 mille francs. Entre-temps, elle retrouve ses esprits et se rend compte qu’elle avait affaire à un charlatan.

Elle dépose une plainte à la Police des Parcelles assainies contre le charlatan A. Ba qui appelle à nouveau l’enseignante pour un envoi de 15 mille francs pour des prières. Elle lui donne rendez-vous à un lieu précis et avise la police. C’est ainsi que le charlatan est interpellé par les limiers. Interrogé sur ses agissements délictuels, le mis en cause reconnaît les faits. Il est placé en garde à vue et déféré au parquet pour escroquerie au charlatanisme.