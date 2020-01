Erdoğan : « Je crois que le Sénégal nous soutiendra pour…

Le président Recep Tayyip Erdoğan et le président sénégalais Macky Sall ont tenu mardi au Palais présidentiel une conférence de presse conjointe. Et le président turc a sollicité le Sénégal pour mieux asseoir sa diplomatie sous-régionale : « Je crois que le Sénégal nous soutiendra pour approfondir nos liens avec l’Afrique de l’Ouest et l’ensemble du continent. Des liens historiques sont profondément enracinés entre le Sénégal et la Turquie. Nous montrons qu’un modèle de coopération différent est possible avec les accords que nous avons signés. Il est important qu’un investissement très sérieux dans le fer et l’acier soit fait ici par Tosyalı Holding. Des liens sérieux seront établis avec les entreprises turques ».