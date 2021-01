Etat d’urgence : Me Abdoulaye Tine rectifie Antoine Félix Diome

Antoine Félix Diome donne l’opportunité aux spécialistes de droit de lui faire la leçon. Le ministre de l’intérieur a commis une bourde en se perdant dans ses calculs. Me Abdoulaye Tine ne le rate pas et lui rappelle qu’il est bien écrit : « Le couvre-feu démarre le 06 janvier et prend fin le 17 janvier dans les régions de Dakar et Thiès ».

Selon l’avocat, le dernier visa de cet arrêté du ministre de l’Intérieur démontre clairement que l’état d’urgence expirait le 17 janvier 2021 à 23h 59 minutes. Pour la robe noire, la question devient donc mathématique et donc non soumise à interprétation.

Le remplaçant d’Aly Ngouille Niaye semble ne pas faire l’unanimité et continue à rater ses sorties. Il laisse planer le doute dans l’esprit des Sénégalais, qui pensent qu’il est venu en mission commando pour liquider ceux qui barrent la route au chef de l’Etat.