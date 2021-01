Etats Unis…2 enfants enlevés chez eux, la mère bâillonnée

Un frère et une sœur ont été enlevés à New York par des hommes portant des masques de ski. La police pense qu’ils sont en grand danger et ont été spécifiquement ciblés.

Une course contre la montre pour retrouver les petits Dimitri et Shekeria. Les deux enfants de 5 et 3 ans se trouvaient dans la maison de leur famille d’accueil dans l’Etat de New York lorsqu’ils ont été enlevés par des hommes portant des masques de ski. ABC13 rapporte qu’ils ont été kidnappés lundi soir dans des circonstances laissant penser à la police qu’ils sont aujourd’hui en grand danger.

Une alerte enlèvement, a été lancée. Elle indique que la petite Shekeria portait un pyjama de panda et le petit Dimitri un pyjama sur lequel se trouve soit un camion de pompier, soit un dinosaure. Les deux enfants vivent auprès de cette famille d’accueil depuis deux ans. Au total, sept enfants sont gardés dans ces lieux.

Les victimes ciblées

Le chef de la police de Greece, Drew Forsythe, a expliqué que l’enlèvement n’était pas dû au hasard mais que les petites victimes « ont été spécifiquement ciblées ». D’après les enquêteurs, la mère a entendu un bruit venant du premier étage, le jour de la disparition des enfants. Elle est allée voir et s’est retrouvée nez à nez avec deux hommes qui ont pénétré depuis la fenêtre. Ils ont été décrits par la police comme étant des hommes noirs, portant des chemises à carreaux et des masques de ski ainsi que des bonnets noirs. Entendant les cris de la mère, deux enfants sont venus lui porter assistance.

Tous les trois ont été attachés et du ruban adhésif leur a été placé au niveau de la bouche pour les empêcher de crier. Puis, les suspects sont montés à l’étage et ont enlevés Shekeria et Dimitri, volant au passage la voiture de la mère d’accueil à bord de laquelle ils ont pris la fuite. Le véhicule a été retrouvé plus abandonné au bord d’une route.

La police locale a demandé l’aide des U.S. Marshals. Aucun suspect n’a été nommé officiellement mais ABC13 indique que le père biologique des enfants aurait déjà essayé de les récupérer en janvier 2020 en venant les chercher à l’école. Il avait été arrêté. « C’est définitivement quelqu’un à qui nous devons parler », a déclaré Drew Forsythe. Les autorités recherchent également la mère biologique des deux petits.