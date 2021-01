Trump n’est plus président depuis hier…voici ce qui l’attend

Quatre ans après son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump a quitté Washington mercredi matin, quelques heures seulement avant l’investiture de Joe Biden, rompant ainsi avec la tradition. Loin du pouvoir, le milliardaire républicain va passer les prochains jours dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il ne devrait pas rester inactif longtemps. « Nous reviendrons d’une manière ou d’une autre », a-t-il dit lors d’un discours avant son départ. Mais son avenir, en politique comme dans les affaires, pourrait être menacé dans les prochaines semaines devant la justice et au Sénat. Voici ce qui l’attend.

1 – Un deuxième procès au Sénat

A son insu, Donald Trump va parasiter le début du mandat de Joe Biden. Accusé d' »incitation à l’insurrection » par la Chambre des représentants, qui a voté le 13 janvier l’impeachment du président sortant pour la deuxième fois, du jamais-vu, le milliardaire sera jugé au Sénat, même si son mandat est terminé. Là encore, c’est tout à fait inédit.

Le procès devrait commencer dans les prochains jours et occupera une partie du travail des sénateurs, c’est pourquoi Joe Biden a prévu de passer une série de décrets pour pouvoir marquer de son empreinte le début de son mandat sans avoir à subir les lenteurs liées à cette procédure au Congrès.

Lors du premier procès au Sénat, début 2020, Donald Trump avait été facilement acquitté, mais la donne est différente cette fois. Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a accusé mardi le milliardaire d’avoir « provoqué » les graves incidents du 6 janvier, et au sein du parti, des opposants ont émergé depuis l’invasion du Capitole. Mais pour que la destitution du président sortant soit votée, le Sénat devra obtenir deux tiers des voix. Il faudra donc convaincre 17 sénateurs républicains en plus des 50 démocrates, ce qui est loin d’être assuré.

2 – Des ennuis judiciaires

En quittant la Maison-Blanche, Donald Trump perd l’immunité présidentielle qui toutes les poursuites devant les tribunaux depuis quatre ans. « Compte tenu du nombre de crimes qu’il a commis, de la période pendant laquelle il les a commis et de l’éventail des juridictions dans lesquelles ces derniers ont eu lieu, son exposition juridique potentielle est époustouflante », écrivait le New York Magazine en septembre. L’hebdomadaire recensait plus d’une douzaine d’affaires l’impliquant lui ou l’un de ses proches.

Le président sortant pourrait notamment être inquiété dans l’affaire russe, qui avait déjà entaché les premières années de son mandat. Dans ce dossier, il pourrait lui être reproché d’avoir fait obstruction à la justice. « Si nous avions eu la conviction que le président n’avait clairement pas commis un délit, nous l’aurions dit », a expliqué le procureur spécial Robert Mueller, qui a aussi affirmé avoir été contraint dans l’exercice de son travail par les directives du ministère de la Justice. Avec le départ de Trump de la Maison-Blanche, la donne pourrait donc évoluer.

Récemment, le coup de fil passé à un responsable républicain de l’Etat de Géorgie pour lui demander de « trouver 11.780 bulletins » de vote pourrait aussi valoir des poursuites à Donald Trump. La loi fédérale interdit en effet « l’obtention, le dépôt ou le dépouillement de bulletins de vote dont la personne sait qu’ils sont matériellement faux, fictifs ou frauduleux ». La loi de l’Etat de Géorgie comprend quant à elle deux dispositions qui interdisent la « sollicitation de fraude électorale » et la « conspiration en vue de commettre une fraude électorale ».

Le milliardaire pourrait aussi être inquiété en raison de ses impôts – le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a déjà lancé une enquête à ce sujet – ou pour financement illégal de campagne. Deux de ses plus proches collaborateurs lors de la campagne de 2016, Michael Cohen et Paul Manafort, ont déjà été condamnés pour cela. Ces derniers mois, des voix se sont élevées, par ailleurs, pour que le président sortant soit poursuivi pour de possibles conflits d’intérêts ou pour sa gestion du coronavirus.

3 – Continuer à « exister » politiquement

Donald Trump ne compte pas prendre une retraite qui ressemblera à celle des autres anciens présidents. Mais se représenter en 2024 et l’emporter constitueraient un défi immense. Un seul président a réussi cet exploit, il s’agit de Grover Cleveland, élu de 1885 à 1889 puis de 1893 à 1897. Bien que certains y aient songé, aucun président défait ne s’est représenté depuis. Mais Donald Trump est un personnage à part dans l’histoire des Etats-Unis et il a montré qu’il pouvait surmonter des obstacles d’ordinaires rédhibitoires.

Selon l’institut Gallup, qui mesure la popularité des présidents depuis l’après-guerre, le milliardaire quitte le pouvoir avec 34% d’approbation seulement, un nombre très faible, comparable à celui recueilli par George H. W. Bush et Jimmy Carter lors de leur départ de la Maison-Blanche. En moyenne sur la durée de son mandat, il recueille même le plus faible taux d’approbation (41%). Mais la force de Donald Trump se situe au coeur du Parti républicain, qu’il a fait sien. Il y obtient, à l’inverse, 88% d’approbation en moyenne, un record qu’il partage avec Dwight Eisenhower. Le président sortant restera donc, au moins dans les prochains mois, le personnage le plus influent auprès de la base républicaine.

Privé indéfiniment de son compte Twitter, qui lui permettait de s’adresser à 88 millions de personnes en un clic, le milliardaire peut toutefois compter sur une base de données conséquente bâtie ces quatre dernières années et parachevée ces derniers mois avec l’application Trump 2020. Néanmoins, si le Sénat venait à le destituer, le chemin vers une nouvelle campagne serait extrêmement compliqué. Même chose s’il était condamné par la justice au cours des quatre prochaines années.

4 – Remettre ses affaires sur de bon rails

L’attaque du Capitole pourrait coûter très cher à Donald Trump, et pas simplement sur le plan politique. Ces derniers jours, outre les réseaux sociaux qui l’ont banni de leurs plateformes, plusieurs entreprises ont pris leurs distances avec le milliardaire et la Trump Organization. La ligue américaine de golf a notamment décidé d’annuler le championnat PGA 2022 qui devait se dérouler dans l’un de ses clubs, dans le New Jersey. Plus grave encore, plusieurs banques – Signature Bank, Deutsche Bank – ont coupé les ponts avec le président sortant.

Selon le classement Forbes des personnalités les plus riches du monde, Donald Trump avait en plus déjà subi de plein fouet la crise du Covid-19. Sa fortune est estimée aujourd’hui à 2,5 milliards de dollars par le magazine, contre 3,1 milliards lors du dernier pointage en mars 2020… Des pertes engendrées par l’effondrement du tourisme et la baisse massive des loyers immobiliers dus à la pandémie. En septembre, les révélations du New York Times sur les déclarations fiscales de Donald Trump mettaient déjà en avant des pertes colossales et dans une enquête parue le 29 octobre, le Financial Times évoquait, lui, une dette de 1,1 milliard en comptant celles de son conglomérat.

Mais comme en politique, Donald trump dispose de plusieurs atouts pour rebondir, il l’a déjà prouvé après sa faillite dans les années 1980 puis avec son retour en grâce dans l’émission The Apprentice et, enfin, son arrivée au pouvoir. Sa présidence lui a offert une exposition médiatique incomparable et bien que sa cote soit très basse dans de nombreux pays, il reste relativement populaire au Brésil, en Inde ou aux Philippines. Il a aussi réussi à tisser des liens précieux en Arabie Saoudite ou aux Emirats arabes unis qui pourront lui être utiles.

Pour éponger ses dettes et rester sur le devant de la scène, Donald Trump pourrait aussi revenir à la télévision, un scénario qui a été évoqué ces dernières semaines. Vanity Fair révélait en novembre que Rupert Murdoch réfléchissait à lui offrir un contrat de 100 millions de dollars en échange de la publication de ses mémoires et de sa propre émission sur Fox News, l’ancienne chaîne préférée du milliardaire, désormais cible de ses colères. A moins que le président sortant ne crée son propre média pour court-circuiter Fox News. Un pari à sa hauteur.