Un conseiller spécial du Palais loue une villa…100.000 francs par jour

Une seconde résidence si spéciale pour les weekends : Un conseiller…du Palais loue une villa meublée à 100 000 FCFA/jour aux Almadies

Encore un autre gros scandale sous le régime du Président de la République Macky Sall. On dirait que c’est la tuile ces derniers temps pour le Président de la République. Les scandales commis par ses proches se multiplient. Retenez bien vos souffles ! Un conseiller spécial du Palais de la République loue depuis 2017 une villa meublée à 100 000 FCFA/jour aux Almadies pour se reposer les weekends. Mais quel repos ?

A vos calculettes. 100 000 FCFA/jour, le mois si l’on compte 30 jours, c’est 3 millions de FCFA. Dans l’année, c’est 36 millions de FCFA. Nous vous l’avons dit, la villa meublée a été louée par ce conseiller si spécial du Président de la République depuis 2017. De 2017 à 2020…Nous sommes entrés en 2021. Croyez-vous vraiment que c’est pour uniquement se reposer que ce conseiller si spécial du Palais s’est permis de louer une villa meublée à un tel coût dans le quartier chic des Almadies ?

Cerise sur le gâteau, quand il n’est pas là, ce sont ses amis, de grands responsables de l’Alliance pour la République (APR) qui font la navette dans cette villa transformée en « deuxième bureau ». Dire que ce conseiller spécial s’est payé le luxe d’employer deux gardiens (un du jour et un de la nuit) pour cette villa devenue sa seconde résidence. Des faits et gestes qui ne doivent certainement pas échapper à la vigilance de nos services de renseignements généraux. Une villa meublée dont la location est à 100 000 FCFA/jour pour uniquement se reposer ? Mon œil !

Les weekends doivent être tout, sauf du repos pour ce bonhomme. Qui plus est quand il n’est pas là, c’est à un défilé de grands responsables de l’APR qu’on note dans cette villa. Tiens, tiens ! Voilà une villa meublée qui doit se trouver très souillée… ? Et puis, une autre question qui doit tarauder tous les esprits. Où ce conseiller spécial trouve-t-il tous les moyens financiers pour louer une villa meublée à ce coût aux Almadies ? Peut-être que ses amis, les responsables de l’APR qui font le défilé dans cette villa lorsqu’il n’est pas là, participent eux-aussi aux frais de location ?

Vous voulez un indice même infime de l’identité de ce conseiller plus que spécial ? Tenez. Il est responsable d’un grand mouvement de soutien au Chef de l’Etat à Dakar non loin des HLM, et se targue d’être proche du Chef de l’Etat. Le reste, on le réserve pour la suite.

La rédaction de Xibaaru