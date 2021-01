Les menteurs de la République identifiés…Ils sont DG, ministres et Dircab

Les menteurs de la République sont-ils sanctionnés par Dieu ?…Après Pape Mademba Biteye dont le mensonge sur Moumhamadou Makhtar Cissé et Akilee a éclaté au grand jour par la grâce de Dieu, d’autres menteurs de la République, tapis au Palais, dans le gouvernement et dans les directions font face à la vérité. Un mensonge peut prospérer un jour…mais la vérité finira toujours par triompher.

Papa Mademba Bitèye mis à nu : Tous les menteurs de la République subiront leurs actes

Seule la vérité finit par triompher. Les menteurs de la République s’en rendent compte. On ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Les signes que tous les menteurs de la République vont finir par être sanctionnés de leurs mauvais actes par le Bon Dieu commencent par apparaître. Il y a plus d’un an de cela qu’un ministre de la République, subissait une campagne de dénigrements, de désinformations, orchestrée par le Directeur général d’une société nationale, placé sous sa tutelle. Ce que le Sénégal n’avait jamais auparavant vécu. Pour des questions de convenance républicaine.

Sous le régime du premier Président de la République du Sénégal Léopold Sédar Senghor, jamais un fonctionnaire placé sous la tutelle d’un ministre, n’osait pas entrer en rébellion contre ce dernier au point d’en arriver à monter des faits cousus de mensonges et les distiller dans la presse, rien que pour se payer sa peau.

En est-il de même sous celui de Abdou Diouf et sous celui de Me Abdoulaye Wade. Gare à celui qui oserait le faire ! Car la sentence s’abattrait immédiatement sur lui. Parce qu’il a osé s’opposer à l’Etat dans sa volonté d’éclater en trois entités la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal (SONEES) alors qu’il en était le Directeur général, l’actuel Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop en avait fait les frais.

L’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade est connu pour être un homme qui s’embarrassait peu de règles républicaines. Seulement, il a fallu à l’époque que Lamine Ba membre du gouvernement désavoue publiquement l’ancien Premier ministre de l’époque Souleymane Ndéné Ndiaye, pour qu’il soit limogé. Même sous Me Abdoulaye Wade, il y avait des règles de conduite républicaine à respecter.

Le mensonge de Papa Mademba Bitèye sur Mouhamadou Makhtar Cissé et AKILEE a éclaté au grand jour. Au point que des syndicats qui le soutenaient dans la campagne de désinformation qu’il avait entreprises, lui tournent le dos en ce moment pour dénoncer la gabegie dans sa gestion des ressources humaines, mais surtout pour noter qu’il y a une rupture des compteurs en ce moment à SENELEC.

Après Papa Mademba Bitèye, d’autres menteurs de la République sont sur le point d’être découverts. Comme quoi, le Bon Dieu finit toujours par faire triompher la vérité. Ceux qui avaient sinistrement accusé auprès du Président de la République Macky Sall, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye et Mouhamadou Makhtar Cissé d’avoir des ambitions présidentielles, seront déshabillés sur la place publique. Ils avaient dit de ce dernier qu’il lorgnait le fauteuil du Président de la République.

Seulement, ne voilà-t-il pas que Mouhamadou Makhtar Cissé en grand serviteur de l’Etat est retourné gentiment à son corps, l’Inspection générale d’Etat (IGE) où toute ambition politique n’est pas autorisée. Amadou Ba n’a pas pipé mot depuis son limogeage. Tandis que Aly Ngouille Ndiaye est retourné sagement s’occuper de sa mairie de Linguère et de ses champs…

La vérité est en train de triompher au sein de la République. Les « AS » du mensonge doivent même se mettre à trembler en ce moment. C’est pour dire que le Faucon en chef et ses fauconneaux et tous les grands menteurs vont tous être détrônés par la vérité de Dieu.

La rédaction de Xibaaru