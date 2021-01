Dr Mamadou Seck : « Les pays riches accaparent le vaccin »

Les pays riches accaparent les vaccins de la covid 19.

Une catastrophe morale .

90% des vaccins disponibles et distribués dans le monde sont accaparés par 11 pays riches ( source FRANCE 24 ) .

Les 40 millions de doses sont exclusivement entre les mains de quelques pays riches ( Etats Unis , la Chine , Israel , le Canada , l Allemangne

La Suisse , la France , l Angleterre etc ) .

L Afrique est la principale oubliée , seul les Seychelles le premier pays du continent a démarré sa campagne vaccinale de la covid 19

L Afrique du Sud est gravement touché par le nouveau variant avec plus de 1 million de cas infectés. Le continent Africain compte plus de 3 millions de malades de la Covid 19 .

C est une catastrophe morale cette répartition _ acquisition des vaccins de la covid 19 qui se révéle de façon flagrante aux yeux du monde.

Les pays pauvres essentiellement basés en Afrique , en Amérique Latine , au Yémen et en Europe de l Est seront les derniers servis.

Une manque de solidarité et une atteinte å la dignité humaine. L Organisation Mondiale de la Santé ( OM S ) a raison de sonner l alerte contre ces dérives et égoismes des pays développés. Le plan covax mis en place pour accompagner les pays sous développés pour acquérir les vaccins reste encore non opérationnel. Les discours politiques sont en déphasage avec les actes posés par les grandes puissances.

Fii Leu Rewmi Tollou

Dr Mamadou Seck