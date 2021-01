LIBERTE POUR L’OTAGE BOUBACAR SEYE

L’arrestation le 19 janvier de Boubacar Sèye, président de l’organisation internationale de migrants « Horizon sans frontières », et sa détention hier sous mandat de dépôt témoignent du caractère liberticide du pouvoir de Macky Sall, qui persécute continuellement les compatriotes Sénégalais épris de justice. Les FDS/Les Guelwaars, Frapp-France Dégage et Y’en a Marre condamnent fermement cette arrestation injuste et arbitraire de Boubacar Sèye, qui constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la dignité humaine.

Les conditions dans lesquelles Boubacar Sèye a été enlevé à l’aéroport, tel un criminel, ne cachent guère une volonté d’humilier et de réduire au silence une figure de la société civile dont la seule faute est d’avoir exigé des comptes sur la gestion des fonds alloués à l’État du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine.

La recherche de la transparence est une exigence légitime dans un État de droit.

Malheureusement, aujourd’hui, cette aspiration est considérée comme un crime par le pouvoir corrompu et despotique de Macky Sall, qui ne tolère guère ses compatriotes qui luttent en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence au Sénégal. Ces derniers sont harcelés, intimidés et humiliés. Mais le despotisme ne peut pas prospérer et triompher au Sénégal parce que le peuple se dressera contre toute propension dictatoriale du régime de Macky Sall.

Les FDS/Les Guelwaars, Frapp-France Dégage et Y’en a Marre exigent la libération immédiate de Boubacar Sèye et tiendront le président Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tout ce qui arrivera au leader d’Horizon sans frontières » dont l’état de santé est préoccupant.

Par ailleurs, FDS/Les Guelwaars, Frapp-France Dégage et Y’en a Marre appellent l’opposition, les organisations de la société civile et toutes les forces actives de la nation à se mobiliser pour exiger l’arrêt immédiat de la prise d’otages de Boubacar Sèye.

F ait à Dakar, le 20 janvier 2020