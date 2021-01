Gade Escale : Le poste de santé sans infirmier depuis 05 mois

Les patients qui se rendent au poste de santé de Gade Escale, une localité située dans le département de Diourbel ont du mal à se soigner.

Et pour cause, l’infirmier chef de poste qui officiait dans cette structure sanitaire a été muté à Dakar – Thiaroye depuis le mois de Septembre 2020 et depuis lors, son remplaçant ne s’est pas encore présenté.

Une situation qui bloque le fonctionnement normal de l’institution sanitaire où les populations sont obligées de parcourir des kilomètres pour des soins médicaux.

Une sage-femme assure le service en attendant l’arrivée du nouvel infirmier.

Il demande l’affectation imminente d’un infirmier pour préserver la santé des 5000 âmes qui vivent dans cette commune.