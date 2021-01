Covid-19 : Les marchés de Thiès et Dakar fermés tous les jours…à 18 heures

A compter de ce mercredi 20 janvier 2020, tous les marchés de la région de Thiès seront fermés à leurs activités à Partir de 18 heures.

En effet, les préfets de Thiès, Tivaouane et Mbour ont formalisé la mesure, hier mardi, à travers des arrêtés publiés. Dans lesdits documents, les autorités préfectorales informent que « pour les besoins de salubrité dans le cadre de la riposte contre la résurgence et la propagation de la Covid-19, les marchés sur toute l’étendue des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour sont ouverts tous les jours à l’exception du dimanche, de 06 h à 18h. Les marchés hebdomadaires restent conformément à l’arrêté sus visé ».

Elles avertissent : « Toute violation des dispositions du présent arrêté sera punie conformément aux lois et règlements en vigueur » .

Les quais de pêche et autres sites de transformation de produits de produits halieutiques à Mbour n’échappent pas à la règle. « Ils sont ouverts tous les jours à l’exception du dimanche de 06heures à 18heures », précise le préfet.