Que dites-vous de cela au Sénégal ? les gens sont des hypocrites des manipulés de tous bords particulièrement ceux qui ceux réclament des gouvernants.

Comparez cela aux enfants des daaras qui ne font que subir une éducation coranique

Dans ce pays les plus grandes élites et opérateurs économiques proviennent des Daaras par contre les plus grands voleurs et détourneurs proviennent de l’école française communément appelée école public ou privée Toute cette mascarade n’est que synonyme de complexe très mal placé. Tous les bons citoyens de valeur et d’éthique et de déontologie proviennent des Daaras. Les voleurs, les assassins, les pédophiles et les malfrats et cette race de lesbiennes et d’homosexuels sont les dividendes des lycées et grandes écoles (de petites écoles au contraire)

Si nos enfants ne subissent pas une bonne éducation exemplaire demain ils seront les cobras et les scorpions de la société et que leurs cibles principales seront les gouvernants et les nantis et les faux VIP de notre société actuelle. yalla na yalla are Sénégal…

Un citoyen ancien enfant de daara