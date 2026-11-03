Étudiante tuée à Podor : Les nouveaux aveux du tueur présumé

Karamo Cissé Ndiaye, le commerçant arrêté pour le meurtre de sa petite amie, Aminata Sy, lycéenne de 17 ans tuée a Podor, n’est pas au bout de ses peines. Déféré au parquet de Saint-Louis, il est sous le coup d’une information judiciaire ouverte pour assassinat, le procureur ayant requis son placement sous mandat de dépôt.

Dans son édition de ce mardi 3 novembre, Libération apporte de nouvelles révélations sur ses aveux. Le mis en cause affirme notamment qu’Aminata Sy aurait tenté de le poignarder avec « une épingle à cheveux », lors de leur dispute « autour d’une somme de 350 000 FCFA et du refus des parents d’Aminata Sy de la donner en mariage au mis en cause ». « Alors qu’il se défendait, la victime se serait cognée la tête contre le mur. »

Le journal ajoute : « Il aurait tenté, selon lui, de la réanimer. » Mais confondu par les résultats de l’autopsie, il finira par avouer « l’avoir étranglé avec ses mains puis avec une écharpe».

Autre révélation glaçante de Libération : le crime aurait été commis entre 10 et 11 heures. Le suspect serait ensuite resté enfermé dans la chambre avec le cadavre pendant plusieurs heures. Il s’y trouvait encore lorsque les sœurs d’Aminata Sy sont venues la chercher. Ce n’est qu’au crépuscule qu’il aurait finalement placé le corps dans un sac avant de le déplacer.