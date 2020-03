Etudiante violée dans le bus…les meurtriers pendus en mars 2020

Etudiante de 23 ans violée dans un bus : la pendaison des 4 meurtriers prévue au 20 mars

Les faits s’étaient déroulés en décembre 2012 à New Delhi, en Inde.

Jyoti Singh, une étudiante âgée de 23 ans, se rendait en bus au cinéma, accompagnée d’un ami.

Plusieurs hommes l’avaient violée à tour de rôle et avaient également abusé d’elle avec une barre métallique. Ils l’avaient ensuite abandonnée dans un fossé au bord de la route, son ami roué de coups à ses côtés.

Jyoti Singh avait été transférée dans un hôpital à Singapour où elle avait succombé 15 jours plus tard à ses blessures.

Six hommes avaient été interpellés. Quatre d’entre eux ont été condamnés à mort par pendaison en 2017. Leur exécution a été programmée au 20 mars prochain

Initialement prévue au 3 janvier, elle a été reportée à trois reprises. Les 4 détenus, qui doivent être obligatoirement pendus ensemble, se relayent depuis des semaines pour déposer à tour de rôle des recours tardifs et ainsi gagner du temps. Tous ont désormais vu leur demande de grâce présidentielle rejetée.

Quant aux 2 autres suspects, l’un d’entre eux avait été relâché après une brève détention parce qu’il était mineur, et un autre s’est suicidé avant le procès.