Impensable ! Il couche avec sa copine dans un restaurant

A Charente, un couple est condamné des ébats sexuels à répétition dans un restaurant

JUSTICE En revanche, le couple a été relaxé pour les faits d’exhibition sexuelle

Le personnel du Buffalo Grill de Gond-Pontouvre en Charente n’en pouvait plus, et cela a fini par déraper. Un couple était jugé ce mardi en correctionnelle pour des ébats sexuels à répétition dans leur restaurant, rapporte la Charente Libre. Un homme et une femme poursuivis pour exhibition sexuelle et violence.

Régulièrement lors de leur venue dans l’établissement, ils s’adonnaient à des actes sexuels sur place : « Selon les enquêteurs, sur les images de vidéosurveillance de l’espace réservé aux enfants, on peut vous voir avec votre femme contre les jeux d’arcade, vous adonner à des ébats sexuels sans équivoque, fort courts au demeurant », explique le président du tribunal.

Des images trop floues…

Un jour, le couple s’enferme dans les toilettes réservées aux handicapés. Le patron, à cran, leur passe un savon. En réponse, l’homme ne se démonte pas et lui inflige une gifle. Il aurait jeté un objet sur une employée, ce qu’il nie aujourd’hui. Finalement, il est condamné à une amende pour violence mais relaxé avec sa femme pour les faits d’exhibition sexuelle… car le tribunal a jugé que les images étaient trop floues !