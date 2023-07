Exclusif ! Voici l’homme d’affaires milliardaire qui roule pour…Sonko (image)

Ils sont des membres de la société civile, de la classe politique, des hommes d’affaires. Ils disent vouloir jouer les bons offices entre le pouvoir et Ousmane Sonko qui ne cesse de défier et de vilipender les institutions de la République pour apaiser la scène politique nationale. Ils sont en réalité les plus grands souteneurs du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Parmi eux, on peut citer incontestablement Alioune Tine, mais aussi l’architecte et homme d’affaires, le milliardaire Pierre Goudiaby Atépa. A propos de ce dernier, certains se demandent même s’il ne finance pas dans l’ombre des activités de Pastef visant à déstabiliser l’Etat du Sénégal.

Lors de la dernière élection présidentielle, l’homme d’affaires, Pierre Goudiaby Atépa, avait ouvertement roulé pour le candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait mis à la disposition du candidat Ousmane Sonko, une villa sise sur la VDN qui abritait son directoire de campagne. Récemment, Pierre Goudiaby Atépa multiplie les activités et initiatives en soutenant que c’est pour apaiser la situation politique nationale, alors que c’est plus pour aider Ousmane Sonko à se tirer d’affaire des difficultés judiciaires dans lesquelles il se trouve et qui font qu’il ne peut plus échapper à la prison et que sa candidature va être déclarée inéligible pour l’élection présidentielle en 2024.

C’est cet architecte et homme d’affaires dont on dit qu’il entretenait des rapports avec l’ex-dictateur de l’ancien Zaïre Mobutu Séssé Seko et qui a ses entrées et sorties au Palais de la République en Guinée équatoriale du fait de ses relations avec le Président Théodoro Obiang Nguéma qui s’était distingué lors de l’audience accordée par le Président de la République Macky Sall au secteur privé national. C’est le journal Lii quotidien qui affirmait que L’homme d’affaires Atépa avait tenté au cours de cette rencontre où il était présent de jouer la médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko.

Selon le journal, Pierre Goudiaby Atépa avait déclaré publiquement au Chef de l’Etat Macky Sall qu’il détenait un message pour lui de la part d’Ousmane Sonko. D’ailleurs, peu avant cette rencontre au Palais de la République, Pierre Goudiaby Atépa s’était effectivement rendu au domicile du leader de Pastef après avoir obtenu une autorisation de la part des autorités. Dans un entretien avec RFI par la suite, il soutenait : « J’ai pu le (Ousmane Sonko) chez lui. J’ai pu avoir une autorisation exceptionnelle pour aller le voir et nous nous sommes entretenus ».

Il essaye maladroitement de plaider la cause du leader de Pastef par rapport à son sort : « Il se porte bien physiquement. Moralement, il est affecté par tout ce qui se passe dans le pays. Par le fait qu’il ait beaucoup de ses partisans qui ont été arrêtés, beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. C’est une grosse préoccupation, mais il est en bonne santé ». A travers ces lignes, Pierre Goudiaby Atépa se lamente du sort de Ousmane Sonko qui s’est mis lui-même dans une telle situation.

Tout comme Alioune Tine, Pierre Goudiaby Atépa se montre comme un grand défenseur de la tête de file de Pastef. C’est pourquoi, il s’en prend maladroitement à Adji Sarr. Comment un homme de sa trempe peut oser s’en prendre ainsi à Adji Sarr ? Sans sourciller l’architecte et homme d’affaires charge l’ex-masseuse de Sweet Beauté :

« J’ai voyagé avec une dame qui est dans une ONG qui s’occupe de femmes battues et qui a fait donner beaucoup de crédit aux arguments de la masseuse, de la fameuse masseuse. Vous savez ce qu’elle m’a dit ; que la masseuse l’a manipulé, lui a volé une bague en diamant, a volé son argent. » selon l’homme d’affaires qui ajoute : « dans cette affaire-là, cette dame n’est pas crédible ».

On croirait entendre un avocat de la défense de Sonko après cet acharnement sur Adji Sarr. L’on peut comprendre que cette dernière, à la suite d’un tel « lynchage » n’a trouvé rien de mieux, certainement sur les conseils de ses avocats à servir une citation directe à Pierre Goudiaby Atépa en lui réclamant la somme de 50 millions FCFA à titre de dommages et intérêts. Il faut dire que pour discréditer Adji Sarr et réhabiliter Ousmane Sonko, Pierre Goudiaby Atépa a poussé le bouchon trop loin et n’y est pas allé du dos de la cuillère.

D’aucuns s’interrogent sur les liens entre Ousmane Sonko et Pierre Goudiaby Atépa. D’aucuns soutiennent qu’ils ont en commun d’être proches de Yaya Jammeh, l’ancien dictateur gambien qui garde une dent contre le Président Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn