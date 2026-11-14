Exécution budgétaire : Le ministère des Finances dément les accusations du député Amadou Ba

Le ministère des Finances et du Budget (MEFP) a réagi, ce samedi, aux déclarations du député Amadou Ba concernant les délais de publication du Rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB) du troisième trimestre 2026. Dans une mise au point, le ministère rejette les accusations du parlementaire et affirme avoir transmis les documents à l’Assemblée nationale dans les délais réglementaires.

Selon le MEFP, la situation d’exécution budgétaire arrêtée au 30 septembre 2026 a été transmise à l’Assemblée nationale le 22 octobre 2026, par bordereau d’envoi n° 02072/MEFP/DGB/DPB/sp.

Cet envoi était accompagné des éléments relatifs à l’évolution de la conjoncture économique et à son impact sur les recettes et les dépenses du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026.

Le ministère précise également que le Rapport trimestriel d’exécution budgétaire au 30 septembre 2026 a été transmis le 13 novembre 2026, par lettre n° 6461/MEFP/DGB. Cette transmission, souligne-t-il, est intervenue dans le respect de l’échéance réglementaire fixée au 15 novembre 2026.

Face aux déclarations du député, le MEFP qualifie la publication de ce dernier d’erronée. Il soutient que les deux documents ont été transmis à l’Assemblée nationale dans les délais applicables.

Le ministère affirme ainsi avoir respecté ses obligations en matière d’information parlementaire et de transparence dans la gestion des finances publiques.