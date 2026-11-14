Moussa Diop attaque une députée…Waly Diouf Bodian lui répond sèchement

Les déclarations de Me Moussa Diop sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la TFM continuent de susciter des réactions. Ses propos visant une députée, qu’il a qualifiée de « sœur de mbeur », ont notamment provoqué une vive réponse de Waly Diouf Bodian, responsable de Pastef.

« L’Assemblée nationale est un laboratoire de confection des lois. Mais, pas pour venir y mettre des sœurs de « Mbeur » (lutteurs) qui insultent les gens », avait déclaré l’avocat, membre du parti présidentiel, lors de son intervention télévisée.

Une sortie qui n’a pas laissé indifférent Waly Diouf Bodian. Dans sa réplique, le responsable de Pastef estime que l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk a franchi une limite en s’attaquant aux origines familiales d’une parlementaire. « Attaquer les gens à travers leur origine ou leur famille est une ligne rouge qu’il faut éviter de franchir en politique. Apparemment, Maître Moussa Diop ne l’a pas compris en traitant une de nos députées de “sœur de mbeur” », a-t-il réagi.

Le responsable de Pastef a ensuite poursuivi sa réponse sur un ton particulièrement virulent, remettant en cause les propos et le parcours de l’avocat. « Veut-il nous dire qu’il est indigne ou infamant d’être la sœur d’un lutteur ? Il vaut en tout cas mieux être la sœur d’un lutteur qu’être un avocaillon raté qui mange à tous les râteliers d’un pouvoir usurpé finissant », a-t-il lancé.