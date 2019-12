Cette année 2019 qui se termine, n’aura pas été de tout repos, aussi bien du côté du peuple que du Président Macky Sall, lui qui a été réinvesti à l’issue de l’élection présidentielle. Que de remous sociaux, une fois que le Président de la République qui a été réélu dès le premier tour au mois de février dernier, a formé son nouveau gouvernement, tout en supprimant le poste de Premier ministre.

Avec tous les calculs politiques ayant dicté le choix de suppression du poste de Premier ministre par le Président Macky Sall qui a déclaré pouvoir superviser par lui-même toute l’action gouvernementale dont il devrait donner directement ses instructions à ses ministres qui lui rendront compte directement, cette initiative a connu des grincements de dents durant cette année 2019.

On dirait que des ministres avaient choisi délibérément de saboter toutes les actions du Président de la République tout au long de son dernier et troisième mandat. Mille cornues alambiquées ! A peine, le Président Macky Sall vient d’être réélu en février 2019, voilà que Serigne Mbaye Thiam, tout nouveau ministre de l’Hydraulique perpétue l’agression à l’endroit du peuple sénégalais dont le principal cerveau n’est que le ministre Mansour Faye, gendre du Président de la République. C’est Mansour Faye qui a décidé de la manière des plus nébuleuses frisant la magouille qui a décidé dans des conditions toutes aussi scandaleuses d’octroyer le marché de concession d’exploitation de la distribution de l’eau en milieux urbain et péri urbain à Suez au détriment de la Sénégalaise des eaux (SDE). Or, tout le monde sait que dans le cadre de ce marché octroyé à Suez, alors que la SDE à qui il était confié depuis 2015 le contrôle, a été sur tous les plans la moins disante. Quel gros scandale !

Mansour Faye, Serigne Mbaye Thiam aux orties

On n’a même pas fini d’épiloguer sur ce dossier éclaboussant le régime du Président Macky Sall que les Sénégalais qui ne sont pas encore sortis de l’auberge, voient un individu dont ne on sait qu’il a été sorti où de sa manche par le Président de la République, nommé ministre de l’Elevage, prive bon nombre de la population sénégalaise de moutons de tabaski. Un autre gros scandale avec le ministre Samba Ndiobène Ka qui s’est illustré comme étant le ministre de la Tabaski…sans moutons. Thiey li !

Parlons de Cheikh Oumar Hanne. Un véritable rigolo nommé ministre de la République que par inadvertance républicaine. Cheikh Oumar Hanne, après avoir été au poste de Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) avec tous les cafards dévoilés, se retrouve propulsé au poste de ministre de l’Enseignement supérieur. Que pouvait-on attendre de sa part, au passage de grabataire, sauf que le climat social se dégrade au sein de tous les centres universitaires ?

Il y a le bien-nommé Moussa Baldé. L’actuelle campagne de commercialisation agricole est la preuve que ce ministre est toute une calamité pour le Sénégal. De quoi peut-on s’attendre de sa part, en dehors que l’on en est à une campagne de commercialisation dont tout le monde entrevoit l’issue douloureuse avec la mort de l’industrie huilière au Sénégal.

Où se cache le ministre de la Justice, El Hadj Malick Sall ? Le Président de la République, Macky Sall n’aurait jamais dû le tirer de l’anonymat où il se trouvait. Il n’a même pas pris ses marques au sein de son ministère que les maladresses se multiplient. Du reste, c’est à cause de ses errements que le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies, à cause de son mauvais pilotage du dossier, a cru bon de rouvrir le dossier Karim Wade, jusqu’à pousser des hauts fonctionnaires de l’Etat à prendre des engagements visant à la réhabilitation de ce dernier.

Que faut-il faire pour désigner le ministre le plus incompétent ?

Waouh MMC (Mouhamadou Makhtar Cissé), notre ministre du Pétrole et des Energies. A cause de lui, des citoyens sénégalais osent braver l’interdit jusqu’à marcher vers le Palais. De par sa gestion hasardeuse, les prix de l’électricité alors qu’il indiquait une baisse, ont plutôt connu une hausse. Quelle incompétence de sa part.

Parmi ses ministres, les Sénégalais risquent de se taper des cheveux blancs, rien qu’à se mettre à effectuer le classement des plus incompétents ministres de Macky Sall durant cette année 2019. Déwenati.

La rédaction de Xibaaru