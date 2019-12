Dans quelques heures, l’année 2019 s’achève. Vive 2020 ! Un de nos amis nous disait, au lieu de 2020, l’on devrait tout simplement parler 20-20. Mais, que de choses vécues en cette année 2019 qui se termine. L’on a vécu l’élection présidentielle de février en cette année 2019. Une élection dont certains prédisaient la défaite du Président de la République, Macky Sall. Ce dernier s’en est sorti, pourtant surclassant tous ses adversaires dès le premier tour de cette élection présidentielle.

Pour certains, voilà une surprise. Pour les observateurs les plus avertis, que nenni ! Le Président de la République qui contrôle tout le dispositif étatique, avait déjà une longueur d’avance sur ses adversaires. Il a présenté un bilan reluisant au peuple sénégalais, notamment avec son programme de bourse familiale, du PUDC, de couverture universelle de maladie, tutti quanti… Le Président Macky Sall, lors de cette élection présidentielle, a présenté un bilan lui permettant sa réélection dès le premier tour. D’autant plus qu’il a su éliminer astucieusement de la course au fauteuil présidentiel, deux de ses principaux adversaires qui auraient pu lui barrer la route, à savoir Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade.

Plus de peur que de mal pour le Chef de l’Etat Macky Sall passé au premier tour de cette élection présidentielle, d’autant que son prédécesseur à la tête de l’Exécutif, Me Abdoulaye Wade, revenu de la France après un long séjour, avait choisi dans un premier temps de cracher du feu de tout bois. Me Abdoulaye Wade n’a été obligé de renoncer à son projet suicidaire d’appel aux Sénégalais de brûler les bulletins dans les bureaux de vote, le jour de l’élection que grâce à plusieurs interventions dont celle du Président Macky Sall. Le Président Wade a plusieurs tours dans son sac. Ce qui l’intéressait le plus, c’était de harceler de toutes parts, le Président Macky Sall, afin de l’amener à jeter l’éponge. C’est-à-dire, sans qu’il ne soit demandeur, de l’amener sur la table des négociations. Une stratégie plus que payante, grâce au khalife général des mourides, le Président de la République Macky Sall et son prédécesseur au Palais, Me Abdoulaye Wade se sont retrouvés.

2019 a été une année électorale. A travers un discours purement populiste plein de démagogies, Ousmane Sonko a pu se hisser à la troisième place à l’issue du résultat du scrutin de février 2019. Depuis, Ousmane Sonko, poussé par ses ailes, soulève des débats à travers de nombreuses accusations imaginaires comme réelles qui l’impliqueraient. Il fait parler de lui. Rien que sous ces angles, le Président de la République Macky Sall, son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko doivent être désignés comme les principaux hommes politiques de l’année 2019 qui s’achève.

La rédaction de Xibaaru