Expresso viole l’entente avec Yankhoba Diattara et bloque les comptes des employés

Les travailleurs d’Expresso Sénégal, par la voix du syndicat SNTPT ont informé, ce dimanche 28 août 2022 de l’évolution de la situation après l’entente trouvée mardi dernier entre les employés et la Direction générale de cet opérateur de téléphonie. Selon le document « la situation qui reste inchangée, contrairement à ce que beaucoup de sénégalais croient ».

Le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) affirme que « le Directeur Technique Hashim Fouad Salih Mohamed et ses complices tiennent en otage le DG Radi Almamoun avançant l’ego et l’honneur comme arguments. Vendredi dernier, rendez-vous était donné par les autorités pour signer le protocole d’accord entre la Direction Générale de Expresso et les délégués du personnel ; non seulement la direction d’Expresso n’a pas signé le protocole mais ne s’est même pas présentée à la rencontre. Une preuve de plus sur l’arrogance et le manque de respect notoire de la direction d’Expresso à l’égard de nos autorités et du Sénégal tout entier ».

Avant d’ajouter: « Pour montrer plus de défiance face à l’Etat du Sénégal, la Direction Générale d’Expresso vient ce dimanche, par une notre de service, envoyer tout le personnel en télétravail les lundi 29 et mardi 30 Août. Cette décision est devenue maintenant une déclaration de guerre. La semaine prochaine sera décisive puisqu’on saura si l’honneur de Hashim Fouad et de Radi Almamoun prévalent plus que celui de nos autorités et de toute la nation Sénégalaise dont les fils sont persécutés de façon abusive et arbitraire dans leur propre pays (…) Figurez-vous que malgré la décision de l’Etat du Sénégal allant dans le sens d’une annulation pure et simple de la décision de licenciement abusive d’Expresso Sénégal, cette dernière lui oppose un refus catégorique à travers le blocage des comptes des employés concernés ».

Pour rappel, suite à plusieurs rencontres entre le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, les travailleurs et la Direction générale, il avait été convenu des quatre points suivants à la date du 23 août 2022, dans les locaux dudit au Ministère dirigé par Yankhoba Diatara, « l’acceptation par la Direction Générale d’Expresso de suspendre toutes les procédures de licenciement des agents ; l’acceptation par la Direction Générale d’Expresso de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par les sanctions ; l’acceptation par les travailleurs de cesser toute forme de contestation et de regagner les lieux de travail ; l’accord d’une mise en place d’une Commission ayant pour but de trouver une solution mutuelle et composée du Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, du Ministère du Travail et du Dialogue Social, de l’ARTP, de la Direction d’Expresso et des travailleurs ».

Suite au communiqué de presse du 23 Août 2022 du ministre Yankhoba Diatara, les travailleurs ont arrêté le déroulement de leur plan d’actions et de suivre les instructions des autorités. Ce qui n’est pas le cas de la Direction d’Expresso qui n’a jusque-là respecté aucun terme de notre commun accord, selon le SNTPT, qui a donné rendez-vous à tous les médias, ce lundi 29 Août 2022 à partir de 10 heures au siège de Expresso sur la VDN pour une conférence de presse. »