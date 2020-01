Factures impayées : La gendarmerie, l’hôpital et des services publics de Diouloulou privés d’eau

Le partenariat public privé dans le secteur de l’eau dans la région sud et plus exactement dans le département de Bignona semble être rompu. La gendarmerie, l’hôpital et d’autres services sont privés d’eau parce qu’il devaient des factures impayées à la SDE.

«Notre structure doit de grosses factures impayées à la Sénégalaise des eaux. Ce sont ces dettes qui ont fait que nous avons été privés d’eau pendant quelques jours. Je dois vous avouer que nous avons souffert le martyr durant ces coupures qui ont été longues pour nous travailleurs de l’hôpital de Diouloulou et nos malades», explique sous le couvert de l’anonymat un des agents de l’hôpital à nos confrères de Igfm.

A l’en croire toujours, «Il a fallu l’intervention et la diligence du Préfet de Bignona qui a convoqué une réunion d’urgence qui a été marquée par la présence du chef de service régional de la SDE et de ses plus hauts dans la région pour que la bombe soit désamorcée», a ajouté l’interlocuteur. Du côté de la SDE on a confirmé les coupures d’eau dans les services publics dans les départements de Bignona et de Ziguinchor.