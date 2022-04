Farba Ngom accusé à Paris…Il a détourné les billets pour la Mecque

L’envoyé du Président est une calamité pour APR et BBY dans la diaspora.

A l’heure où j’écris ces lignes Farba Ngom chef de mission pour la délivrance du message du Président à la Diaspora politique d’APR doit être en train de délivrer son message. Il ne verra que les affidés de la Délégations des Sénégalais de l’extérieur (DSE) autour du Coordinateur Monsieur Talla DAFF qui est passé de provisoire à définitif sans qu’on nous le dise. Mais il n’y a rien de surprenant et je crois sincèrement que Farba ne fait que rajouter par sa personnalité contestable au malaise de notre parti dans la Diaspora.

Je dis, pour le rappeler que Farba est celui-là même qui a reçu deux billets pour le pèlerinage à la Mecque à destination du Congo qu’il n’a jamais remis. Je suis à même de jurer sur le saint Coran que le coordinateur de la Délégations des Sénégalais de l’extérieur (DSE) APR du Cap Vert a lui aussi été destinataire d’un billet pour la Mecque que Farba ne lui a jamais remis. Ces deux faits à eux seuls justifient les huées qui ont émaillé la visite de la commission au Congo.

Et je rate aujourd’hui une belle occasion de dire à Farba Ngom ce que je pense de lui et de sa mission. Malheureusement ou heureusement, une crise de goutte très douloureuse m’empêche de conduire une voiture et de me rendre même à Paris pour demander à Alioune Ndaw FALL de rendre le tablier lui qui ne cesse d’être méprisé par le Président qui ne lui fait pas confiance, et qui malgré tout lui laisse un poste de Secrétaire national chargé de la diaspora alors que pour n’importe quelle petite mission dans la diaspora on lui flanque l’éternel griot du Président devenu riche comme Crésus.

La puissance de cet homme dans l’appareil du parti dérange parce que pour beaucoup de monde aujourd’hui il est l‘alpha et l’oméga du parti et même de la coalition BBY qui n’existe que de nom dans cette Diaspora. Farba à lui seul capitalise le mépris d’APR pour ses militants et justifie le mépris des gens d’en face vis-à-vis de nous. Talla DAFF est peut être courageux et loyal mais d’abord il n’est pas qualifié pour diriger un parti en tant que conseiller municipal de Mantes la Jolie ou même ancien conseiller. Il appartient aux sénégalais qui ont choisi de n’entrer en politique ou de n’en faire qu’au Sénégal de diriger nos affaires.

Quand on a la double nationalité et qu’on décide de s’engager sur son territoire d’accueil, on renonce à diriger les affaires des sénégalais. On peut en faire partie et tenir de grands rôles mais on ne peut pas les diriger. C’est comme choisir son pays de foot pour un international avant la double nationalité. Mais pour revenir à Farba et ses farbaries, le Président doit entendre qu’on en veut plus et qu’il personnifie la face la plus hideuse d’APR et BBY. Alors de grâce ne nous l’envoyez plus jamais.

Faites honneur à notre Secrétaire général national par respect même s’il ne dit rien par faiblesse pour le Président de la République. Ne pas le respecter c’est ne pas nous respecter. Et s’il doit marcher avec une équipe Talla DAFF comme figurant et Malick GAYE qui éteint tous les feux partout avec ses propres moyens, suffisent largement à apaiser et à remettre de l’ordre dans nos rangs et à faire revenir le calme.

Pour ma part je n’attends rien des investitures de BBY qui nous promet encore des députés à la Niba Sene et j’exhorte les leaders de la diaspora à investir les listes citoyennes pour ne plus être complices des mascarades des partis politiques pouvoir comme opposition. Il nous appartient à présent de nous prendre en charge et de veiller à ce que nos représentants dans l’assemblée nationale ne soient plus des béni oui-oui qui n’intègrent pas encore que nous devons avoir des députés de la Diaspora dédiés à la diaspora.

A mes frères et amis d’APR et de BBY je dois dire que si nous ne faisons rien, YAW va exceller dans cette Diaspora alors qu’elle n’a aucune promesse autre que titiller la colère et en profiter pour prendre la place.

*N’attendez plus que le Président choisisse pour vous dans une liste de 46 ou 60 candidats. Nous sommes déçus de BBY mais nous ne voulons certainement pas de YAW. Cherchons plutôt des issues, elles pourraient être citoyennes pour être sûr de renvoyer les politiciens qui nous utilisent dos à dos, et se mettre dans la dynamique d’un Sénégal entreprenant et solidaire pour gérer désormais nos affaires autrement.

Pape SARR

Duc de Diapal