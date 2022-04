Les jeunes de Thiès récoltent 22500 parrains pour…Habib Niang

Parrainage législatives 31 Juillet 2022 : les militants de Habib Niang remettent 22500 signatures

Les militants et sympathisants de Habib Niang ont procédé à la remise de 22500 parrainages au leader apériste. Comme annoncé il y a quelques semaines en arrière, les femmes, les jeunes et les sages avaient investi le terrain pour sensibiliser et trouver des parrains pour le compte du président Habib Niang.

Ce Samedi 16 Avril, ils ont remis 22500 à leur leader en l’invitant à en faire bon usage, car ils ne vont plus accepter de se ranger derrière qui que ce soit à part lui.

« Monsieur le président, nous vous avons convié aujourd’hui, pour vous remettre les lots de parrainages que nous avons collecté en vue de vous accompagner pour ces législatives qui pointent à l’horizon. En tant que coordonnateur des jeunes, et je sais que nos chères dames ici présentes sont du même avis que nous (jeunes), il est tant que le chef de l’Etat le Président Macky Sall sache qui vous êtes, le poids et le nombre de personnes qui vous suivent » a-t-il dit avant de conclure :

« Et monsieur Niang bon nombre de jeunes ont accepté de vous parrainer juste par sympathie par rapport aux actions que vous faites pour les populations. Alors président Habib Niang nous remettons ces fiches de parrainages en ayant confiance en vous et espérons que vous allez répondre à notre attente qui est de participer aux élections législatives par A ou par B » a martelé Younouss Diatta coordonnateur des jeunes de Habib Niang.

Pour la présidente des femmes et le représentant des sages le mot d’ordre est clair, ils exigent que leur leader soit investi sur les listes des députés, si tel n’est pas le cas ils n’exclut pas un vote sanction.

Prenant la parole Habib Niang a rassuré ses militants et sympathisants tous en leurs demandant de continuer le travail sur le terrain.

« La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la réception des lots de parrainages de mes valeureux militants (femmes, jeunes et sages). Vous, mes chers militants et sympathisants, avez investi le terrain dans le seul but de trouver des parrains pour m’accompagner. Et aujourd’hui, ces lots de parrainages que je viens de recevoir, signés par 5000 jeunes, 15000 femmes et 2500 sages, soit un total de 22500 parrainages, montre encore une fois que nous sommes incontournables à Thiès » rappelle Habib Niang responsable politique de l’Apr.

Poursuivant il rappelle qu’au moment venu ils prendront la décision qu’il faut

« Ces lots qui m’ont été remis, vont être confiés au Comité chargé de la réception, à charge pour lui de faire le travail nécessaire. Maintenant, mon staff et moi restons à l’écoute et suivons de très près l’évolution des choses. Et en fonction de cela, nous allons prendre une décision pour définir la conduite à adopter pour ces législatives à venir » prévient-il.