Fatick : Matar Bâ vainqueur…And Nawlé dans la tourmente

Après leur désillusion subie ce dimanche 23 janvier 2022 avec la victoire sans appel de Matar BA, Maire sortant et candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, les candidats malheureux de And Nawlé, sous la houlette de Sory KABA ex DG des Sénégalais de l’extérieur, l’honorable député Fada GUENE, de Sémou DIOUF (PCA APROSI), du candidat Maire Mamadou CAMARA (PCA ANCAR), entre autres frondeurs de l’APR, on tenu un point de presse pour tirer par les cheveux, une explication alambiquée á leur défaite.

Ces justificatifs fantaisistes, á la limite ridicules sont á la hauteur des ambitions démesurées et prétentieuses de faire partir l’édile de la capitale du Sine, le maire social Matar BA .

En effet, les élections municipales dans la commune de Fatick avaient l’allure de primaires. Et de hauts responsables de l’Apr, parmi lesquels l’Ambassadeur Sory KABA, ex Directeur Général des Sénégalais de l’Extérieur, Fada GUENE, député á l’Assemblée nationale, Mamadou CAMARA PCA ANCAR, Cheikh Tidiane DIENG PCA PRODAK, Sémou DIOUF PCA APROSI entre autres responsables, ont fait bloc face á Matar BA. Et á l’issue du scrutin tenu ce dimanche 23 janvier 2022, tous ces responsables ont mordu la poussière dans leurs bureaux de vote respectifs et battus á plate couture dans tous les centres de vote par la liste dirigée par Matar BA.

Aujourd’hui Matar BA, remporte haut la main les élections locales dans la commune de Fatick et fait taire ses adversaires de And Nawlé qui lui promettaient une cinglante défaite. Ce sont ces derniers qui convoquent aujourd’hui un transfert d’électeurs et un pourcentage alors que le scrutin est á caractère majoritaire. La victoire de Matar BA a été des plus éclatantes, dans un contexte où il a fait face á des adversaires coriaces dont Sitor NDOUR, ancien DG du Coud qui a d’ailleurs félicité le vainqueur. Dans cette dynamique de fair-play politique et démocratique, tous les autres candidats qui étaient en lice, y compris Cheikh BITEYE, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, ont félicité le vainqueur Matar BA et salué le bon déroulement du scrutin.

La victoire de Matar BA est belle. Elle traduit une confiance renouvelée des populations de Fatick et la confirmation du bon choix du Président Macky SALL.

Pour le prochain conseil municipal qui compte 56 membres, Benno se taille une majorité écrasante et obtient 37 conseillers contre 19 pour toute l’opposition réunie.