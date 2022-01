CAN 2021 : le Mali éjecté de la course

Au sortir d’une phase de groupes pourtant très convaincante, les Aigles du Mali ont été surpris et éliminés par la Guinée Équatoriale (0-0, 5-6 tab) en huitièmes de finale de la CAN 2021 ce mercredi à Limbé au terme d’un match fermé, haché et insipide, sauf durant la séance de tirs au but.