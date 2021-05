Faux… des agents de santé ont été affectés à l’hôpital de Linguère

L’ancien directeur de l’Hôpital Maguette Lô de Linguère a déclaré, dans les colonnes de L’Observateur d’hier jeudi que, depuis 2017, le ministre de tutelle n’a affecté aucun agent dans la Commune de Linguère. Mais Source A, qui évoque cette affaire dans sa livraison de ce vendredi a apporté des preuves qui démontent les arguments de Abdou Sarr.

Selon le journal, entre 2017 et 2020, au moins, une quinzaine d’agents de santé ont été bel et bien affectés à Linguère. Il s’agit, plus précisément, de quatorze agents qui ont été affectés par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale à Linguère. Et dans ce lot, rapportent toujours nos confrères, seul un agent du nom de Bassirou Faye, anesthésiste de formation, a refusé de rejoindre son poste. Et son refus de prendre service remonte au 05 février 2021.