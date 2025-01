Fédération de Tennis : L’assemblée générale élective contestée

COMMUNIQUÉ DE CONTESTATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DU TENNIS

Contestations contre l’Assemblée Générale élective de la Fédération Sénégalaise de Tennis

1- Lieu :L’AG a été organisée dans un lieu privé : Hôtel Good Raid ; avec une sécurité renforcée. En conséquence, l’organisateur de l’AG en l’occurrence le président sortant, Issa MBOUP, a pu contrôler les accès à la salle. En effet, une liste de personnes autorisées a été tenue par ses proches et le représentant du ministère des sports. Un autre point concernant le lieu, est qu’ils ont déclaré la tenue d’un séminaire de la FST .

2- Participant et spectateurs :Nous savons tous qu’une AG d’association que ce soient en présence des membres, en l’occurrence tout acteur du tennis, tandis que :

Un président de club non autorisé d’accès : Le président de l’ASTU club de l’université Cheikh Anta Diop a été refusé d’accès, soi-disant parce qu’il avait donné un mandat à son collaborateur pour la première date avortée de tenue de l’élection. Cette date étant révolue, le mandat idem. De plus, lorsqu’il a insisté pour accéder à la salle et voter, le représentant du ministère lui a reproché d’être arrivé une heure après le début de la réunion, et a cautionné le refus de son accès à la salle. Absence de tous les acteurs du tennis : Le professionnel du tennis présent dans la salle était le second prétendant au poste de président de la FST. Pourtant près de 40 ans de tennis était réuni à l’extérieur du bâimtent, méprisé par le candidat élu lorsqu’il est sorti récupérer un objet dans son véhicule. Le collectif n’a pas manqué de l’interpeller sur la situation ; et ses propos seront relatés dans le quatrième point de ce document.

3- Actes de simulation de mise en conformité :Suite à nos sollicitations et nos contestations, un membre organisateur est sorti pour dire « C’est vous que nous attendons pour commencer la séance ». Appel auquel nous avons tous répondu en accédant au hall de l’hôtel où nous avons encore une fois été bloqués par la sécurité (SAGAM), que nous prenons d’ailleurs pour témoins des événements.

4- L’action du collectif d’acteurs du tennis présents et refusés d’accès (12 personnes)Nous nous sommes présentés à la salle à 10 heures pour assister à l’AG comme d’habitude ; et à notre grande surprise, l’accès était filtré. Par chance le candidat poulain du président sortant, ne pouvant pas résister au manque de nicotine est sorti pour tirer sur la mèche ; ce qui nous a permis de l’aborder avec des questions concernant le refus qui nous été opposé. Il a prétendu n’y être pour rien et que le mal était déjà fait, tandis que l’élection n’avait pas débuté. Nous lui avons rétorqué que le mal ne sera fait que si l’élection se poursuit dans les conditions que nous contestons ; et que si malgré nos requêtes ils s’entêtent à poursuivre leur forfaiture, nous défendrons ce qu’ils auront fait valider par la force. C’est là que Mr Ndiaye, candidat à la présidence de FST déclare : « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire : On est des MOÏCANS ! »

Il faut aussi rappeler que le tennis ne participera pas aux JO 2026 que Dakar organise. Motif: fautes d’infrastructures et de préparation des joueurs. Ceci s’explique que c’est le président de la fédération Issa Mboup qui n’a rien fait pour le tennis alors qu’il est là depuis 2000.

Fait à Dakar le 20 Janvier 2025 Collectif des Acteurs du Tennis