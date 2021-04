Fête d’indépendance : Les vœux de Aly Ngouille Ndiaye

Aly Ngouille Ndiaye a adressé ses meilleurs vœux à la population sénégalaise à l’occasion de la célébration de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale ce dimanche 4 avril.

« A l’occasion de la célébration de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l’indépendance. Que cette célébration marque le point de départ d’une émergence économique et d’une cohésion sociale solide dans la paix et la santé. Bonne fête à toutes et à tous », a écrit l’ancien ministre de l’intérieur.