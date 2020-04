Fête du 1er Mai : And Gueusseum liste ses doléances

La fête du travail va se dérouler de manière particulière. Avec la propagation du coronavirus, ce 1er Mai aucun rassemblement ne sera autorisé et il n’y aura pas non plus de remise de cahier de doléances. Mais les syndicats ont décidé cas même d’étaler leurs doléances.

Dans un document parvenu à Xibaaru, AND GUEUSSEUM exige :

– le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans pour les travailleurs de la santé et de l’action sociale ;

– la signature du décret modifiant le décret 96-632 abrogeant et remplaçant le décret 92-1400 du 07 octobre 1992 portant création et organisation de l’ENDSS et formation complémentaire des Techniciens supérieurs de santé en vue de leur reclassement à la hiérarchie A2;

– la révision du décret portant Comité de Développement Sanitaire (CDS) ;

– la création du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes d’Etat du Sénégal ;

– la création du Conseil de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers d’Etat du Sénégal ;

– l’érection de la deuxième génération des Etablissements Publics de Santé de niveau 1 ;

– l’application du décret n°2016-404 du 06/04/2016 portant Statut spécial du personnel des Etablissements publics de Santé ;

– le basculement des agents non fonctionnaires de l’Etat (IPRES) dans le Fonds national de Retraite (FNR) ; – l’octroi de parcelles à usage d’habitation ; – le recrutement dans la Fonction publique des cadres en santé communautaire sortant des universités (Bambey) ;

– le recrutement du personnel communautaire (ASC) recensé par le MSAS ;

– le recrutement par les EPS des « prestataires » des Etablissements publics de Santé ;

– la régularisation de la situation administrative des aides sociaux dont le corps est en voie d’extinction ;

– le reclassement des infirmiers d’Etat et sages-femmes d’Etat diplômés de la formation E-learning avec AMREF dans leurs catégories de droit ;

– la régularisation de la situation administrative des prothésistes dentaires et des préparateurs en pharmacie ;

– l’augmentation du nombre d’années de formation des Assistants Infirmiers et des Assistants Dentaires à BFEM + trois (03) ans ;

– l’ouverture des filières de formation en master à l’ENDSS ; – l’adoption du Décret portant création et organisation du Centre national de Formation des Techniciens en Maintenance hospitalière (CNFTMH)

– l’accélération de la mise en place du système LMD et ouverture d’une Ecole doctorale au niveau de l’Ecole nationale des Travailleurs sociaux spécialisés (ENTSS) ;

– la revalorisation des Centres régionaux de formation en santé (CRFS) ;

– l’attribution du stat d’ « enseignant » aux formateurs de l’ENDSS et des CRFS ;

– le remboursement intégral des factures dues par l’Agence Nationale de la Couverture Maladie universelle (ANACMU) aux structures sanitaires et hospitalières et établissement d’une politique de ciblage des bénéficiaires ;

– la couverture médicale totale (5/5) pour les agents du Ministère de la Santé et de l’Action sociale à la retraite ;

– l’octroi d’une indemnité de logement à tous les travailleurs de la santé et de l’Action sociale ;

– l’augmentation de l’indemnité de risque à 100 000F et son inclusion dans la liquidation de la pension de retraite ;

– la verticalisation de l’indemnité de responsabilité aux ICP et maitresses sages- femmes, majors de services, chefs de bureaux, chefs de divisions, chef de services, directeurs et directeurs généraux ;

– l’inclusion des agents des Etablissements publics de Santé (EPS) de niveau 1 et 2 dans le paiement du fonds de motivation national ;

– l’octroi de bourses de spécialisation à toutes les catégories socioprofessionnelles ; – l’adoption d’un mode de rémunération pour les PCA et Directeurs d’EPS ;

– l’octroi de prêt DMC aux contractuels des EPS.