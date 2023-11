Fiches parrainages de Sonko : Matar Ba donne son avis

Le chef de Cabinet du président Macky Sall, Matar Ba a donné son avis sur le refus de la Direction Générale des Élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko en prélude à la présidentielle du 25 février 2024. « Je trouve cela juste parce que je respecte les institutions de ce pays », a d’emblée dit l’ancien ministre des Sports, lors d’un entretien accordé à nos confrères d’IGFM.

« Si ce qui a été fait est fondé sur des textes, si ça doit changer, ce sont des textes qui doivent le faire. Même si notre arsenal a des failles, avant de jeter à la poubelle, il faut respecter ce qui est ici », a-t-il soutenu. « Des Sénégalais ne respectent pas les décisions de justice. Pourtant quand ils sont offensés, ils la saisissent. C’est la même justice pour tous. On peut être d’accord ou pas, mais c’est notre justice », a insisté l’actuel Chef de Cabinet du Président sénégalais.

S’agissant des bons et moins bons points du magistère de Macky Sall, Matar Ba n’a pas manqué de donner son avis. « Je ne vois pas quelque chose de moins bon. Peut être que dans le timing du PSE (Plan Sénégal Emergent), il y a des choses qui n’ont pas abouti. Mais si on met tout sur la balance, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le Sénégalais est content s’il pense à ce qu’il peut être. Le présent ne l’intéresse pas. Vous (journalistes) avez la chance de voyager en Afrique, le Sénégal n’a rien à envier aux pays africains. En comparaison, on cite les pays magrébins. Et c’est l’œuvre du président Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall. Quel que soit le combat politique, il faut qu’on ait des lignes rouges pour ne pas faire basculer le pays. On ne peut pas tout raser et recommencer à zéro. C’est pourquoi, ces casses et agressions n’ont pas leur place dans la vie politique. »