Finale CAN 2021 : Le message fort de Kara Mbodj aux Lions

Un Peuple, un but, le premier trophée. Tout le monde y croit. Ce dimanche à 19h00 GMT, au Stade d’Olembé de Yaoundé, le Sénégal dispute la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations contre l’Egypte. Les Lions entraînés par Aliou Cissé ont l’occasion de marquer la première étoile pour le football sénégalais dans cette compétition. Kara Mbodji veut qu’ils le fassent pour rendre hommage au peuple sénégalais et écrire à jamais l’histoire.

« En mémoire à notre icône du 12ème Gaïndé (Abdoulaye Ndiaye, décédé fin octobre, NDLR) et à tous nos compatriotes disparus, sans jamais savourer le goût d’un sacre, tant attendu, je vous conjure chers frères de concrétiser ce rêve de tout le peuple Sénégalais. En franchissant ce cap dimanche en terre camerounaise, vous marquerez de façon indélébile, l’histoire de notre peuple sur l’échiquier du football continental », a écrit sur Instagram l’ancien International.

Vaincre le signe indien

L’Equipe Nationale du Sénégal reste sur deux échecs en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. En 2002, à Bamako, les Lions, alors entraînés par Bruno Metsu et emmenés par le sélectionneur actuel Aliou Cissé comme capitaine, avait échoué aux tirs au but face au Cameroun. La désillusion la plus récente est venue d’il y a un peu plus de deux ans au Caire. Sadio Mané et ses partenaires ont été cruellement défaits par l’Algérie (1-0).

Contre les plus titrés de la compétition, la tâche s’annonce archi dure. Mais Kara Mbodji, qui a porté à 47 reprises le maillot national, dont 7 en phase finale de Coupe d’Afrique, y croit fortement. L’actuel joueur d’Al-Sailiya SC, au Qatar, se remémore de l’histoire et rêve que les Lions décrochent enfin ce trophée. « Avant vous, d’illustres sénégalais, ont tenté avec brio, d’offrir ce bonheur au pays de la Teranga sans y parvenir », a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : « C’est pourquoi l’engagement et la solidarité dont faîtes preuve autour de l’ensemble du staff managérial depuis le début de cette CAN, augurent déjà d’un avenir radieux par la grâce de Dieu. En un mot, comme en mille, Bamako 2002 et Le Caire 2019, sont ou doivent être des sources de motivation pour corriger une anomalie dans le gotha du sport roi sur le continent africain. GO GAINDE. »