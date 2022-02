Biguine Gueye qualifie Seybani Sougou de « jaloux à la solde de l’opposition »

Seybani Sougou, l’éternel jaloux à la solde d’une opposition de façade !…par Mamadou Biguine Gueye

Dans une de tes contributions à l’allure malhonnête comme de coutume, tu as encore osé affirmer que l’opposition a remporté les élections territoriales du 23 janvier dernier au Sénégal dans toutes les grandes villes. Tu as tout faux en ayant proféré ce mensonge ! Il est à la fois infondé et grotesque. Le monde entier sait que Thiès, Dakar et Ziguinchor n’ont jamais été des greniers électoraux de la majorité présidentielle depuis l’avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême.

En effet, exception faite de la région de Diourbel qui est tout le temps scindée entre Benno Bokk Yaakar et le reste de l’opposition, le président Macky Sall et ses alliés ont remporté haut la main ces élections partout dans le pays. Ne me dites surtout pas que Kaolack, Saint Louis, Louga, Kaffrine, Fatick ne sont pas symboliques si Benno y gagne. Pour dire que d’Est en Ouest, du Nord au Sud, ce sont 527 communes et 39 départements dans la besace de la coalition au pouvoir. Qui ferait mieux ?

Les législatives que tu convoques vont d’ailleurs définitivement confirmer la suprématie de l’APR et de Benno dans ce pays. Ce qui aura le mérite de te clouer enfin le bec et te fermer la gueule pour de bon. C’est parce que tu souffres d’une singulière méchanceté, d’une étrange haine envers le président Sall qui n’est point ton alter ego, que tu fais chaque jour un peu plus, preuve de ta très mauvaise foi. Tu vas davantage souffrir! Cette opposition de façade composée de dirigeants « poids plume » est incapable de porter et de résoudre les aspirations des Sénégalais. C’est ça la vérité !

Ce GIE de nihilistes et d’aigris avides de pouvoir, toujours dans l’imaginaire des lambris dorés d’un palais pour lequel ils échangeraient des coups de poing, chacun ne roulant que pour ses intérêts propres, n’arrivera jamais au pouvoir. Sinon comment comprendre l’éparpillement en micro coalitions de ce machin que tu appelles pompeusement opposition ? Wallu par ci, Yewi par là, Gueum sa bop de l’autre côté…Que dire des derniers de la classe tels Thierno Alassane Sall, Bamba Dieye, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo ? Ces « cerf-volant » que le plus petit souffle de vent écraserait?

Tous sont en mal de militants, donc souffrant de représentativité, de légitimité. Tu essaies de défendre cette bande de jaloux (eux-mêmes se regardent en chiens de faïence), des haineux comme toi, une opposition caractérisée par la critique facile, foncièrement allergique aux vrais débats de fond et totalement réfractaire aux propositions pour l’intérêt supérieur de la République. Seybani Sougou, tu dois la fermer mon cher ! Un intellectuel n’a pas le droit d’être méchant. Et c’est là ton moindre défaut.

L’unité à laquelle tu invites tes amis Sonko, Khalifa, Bougane, Thierno Alassane Sall, Bamba Dieye, Abdoul Mbaye… prouve que tu rêves vraiment debout. Ils ne peuvent pas être aussi lucides, aussi responsables, aussi honnêtes puisque chacun parmi tes protégés, ne roule que pour lui-même ! Ils n’aiment par conséquent, pas le Sénégal ! Tout comme toi bien sûr ! Jamais on ne t’a lu pour constater que tu es dans la hauteur. Jamais tu n’as reconnu les bons points de l’actuel gouvernement.

Tu mets sciemment aux oubliettes les réalisations du PSE. À travers les grands projets et programmes comme le Puma, le Pracas, Promovilles, le Pudc, l’Anpej, le Prodac, les bourses familiales, l’Asp, les recrutements tout azimut, le stade du Sénégal, les routes, les ponts de Foundiougne, de Marsasoum, le pont Sénégambie, les collèges, les lycées, le BRT, les centrales électriques avec la fin des délestages, le TER, le stade du Sénégal, la nouvelle ville de Diam Niadio… Tu restes franchement dans les bas fonds, les marées salants, les caniveaux, le verbe malhonnête dans des diatribes qui te rabaissent chaque jour un peu plus.

Ta bouche est sanguinolente, c’est pourquoi tu es dans le délire éternel. Revois ta copie, Sougou ! Quel acte de haute portée patriotique ces gens que tu prétends défendre ont une seule fois posé si on prend la limite temps « période covid 19 jusqu’à nos jours »? S’étant tous désolidarisés du chef de l’État qui les reçut tous au palais dès le début de la pandémie, ils ne cessent de se décrédibiliser aux yeux d’un peuple très mâture qui, contrairement à tes allégations, les a encore sanctionnés le 23 janvier dernier.

Quelle a été leur contribution à l’effort de guerre contre la COVID-19? Quelle a été leur apport sur le cauchemar des inondations vécues par les populations de la banlieue et de l’intérieur ? Quel acte a posé cette bande dirigée par Sonko dont tu es le militant concernant la crise Casamançaise ? Le leader de Pastef n’a même pas produit le plus petit communiqué pour appeler au calme, à un cessez-le-feu et à la libération des sept otages détenus par Salif Sadio. Au contraire, il semble s’y frotter les mains, s’en réjouir.

En attendant tes réponses à ces questions (car nous sommes dans le débat de fond et non les invectives), dis-nous, cher Seybani Sougou, lequel de tes amis a envoyé le plus petit message ou communiqué pour soutenir et encourager nos lions afin qu’ils puissent remporter la CAN qui aujourd’hui est la seule attraction des Sénégalais.

Vivement la première coupe d’Afrique des nations pour notre pays ! Vous ne le souhaitez sûrement pas. Prions pour cela en communion et après, nous reviendrons ici !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable APR Fatick