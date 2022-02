Abdoulaye Diouf Sarr…un ministre de la Santé arrogant, selon…

Abdoulaye DIOUF SARR : le Ministre de la Santé le plus arrogant au Sénégal, selon Ansoumana DIONE.

Un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, plus arrogant que Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, le Sénégal n’en connaîtra plus jamais. Depuis 2017, il a géré ce secteur vital comme étant sa propriété. La seule condition pour travailler avec lui, est d’accepter son manque de volonté à s’investir pour le bien-être des populations, en matière de santé. Pour le cas des malades mentaux, il n’a voulu faire aucun effort pour soulager leurs souffrances, ce qui a d’ailleurs été à l’origine de ses problèmes avec Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM).

Combien de fois, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR a donné des rendez-vous à d’éminentes personnalités, sans respecter ses engagements ? En réalité, il se croyait être là personne la plus importante de tout le système de santé. De ce fait, il ne pouvait s’entendre avec les vrais acteurs qui n’ont qu’un seul objectif : apporter des réponses idoines aux besoins des usagers. Pour satisfaire ses ambitions personnelles, il s’est fait entourer de collaborateurs, incapables de lui dire la vérité. Comment un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, peut-il rendre inaccessible son Cabinet, par un système de verrouillage électronique ?

Que le Président Macky SALL se le tienne pour dit. Aucun acteur de santé et d’action sociale, soucieux du bonheur des malades, ne veut plus de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, comme Ministre dans ledit secteur. Ce Département a besoin d’un homme sensible à la dignité humaine et prompt à écouter tout conseil, visant à satisfaire les demandes des citoyens, pour leur bien-être. Il doit être aussi une personnalité humble, ouverte d’esprit et respectueuse envers les groupes vulnérables dont les personnes âgées ou vivant avec un handicap, les malades mentaux, les insuffisants rénaux, les albinos, entre autres sujets.

Rufisque, le 05 février 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)