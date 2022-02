Finale CAN : L’ultime sacrifice des Lions !

On y est. L’ultime manche à franchir pour décrocher le prestigieux titre de champion d’Afrique de football. Très proche du dénouement, les Lions du Sénégal affrontent l’Egypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche au stade Olembé de Yaoundé. Toujours favori mais jamais arrivé au bout, le Sénégal espère enfin décrocher enfin le graal. Mais il faudra passer sur la tête des pharaons, recordmans de sacre pour y arriver. Possible mais pas facile.

Qui succèdera à l’Algérie ? La réponse à cette interrogation sera trouvée ce dimanche soir, au coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain Victor Gomes. Le Sénégal grand favoris cherche à décrocher sa première étoile face à l’Egypte déjà sacré à sept reprises mais qui a peu brillé.

Les Lions en toute puissance

A l’issue d’un premier tour très poussif, marqué par de violentes dissensions internes causées par la Covid-19 et des résultats très en deçà des espérances (les protégés d’Aliou Cissé ont dominé le Zimbabwe (1-0), avant de partager les points avec la Guinée et le Malawi (0-0 à chaque fois), les Lions ont, ce dimanche encore, une ultime chance de gouter aux délices d’un sacre africain. L’optimisme est grand, tant l’équipe du Sénégal a fait rêver ses 17 millions de supporters restés au pays durant ses derniers matches.

Depuis les 8es de finale et le retour de quasiment l’intégralité de leur effectif, les Sénégalais sont montés en puissance dans cette compétition en disposant du Cap-Vert (2-0). Ensuite, pour le retour de l’ancien Rennais Ismaïla Sarr, les Lions ont pris le dessus sur la Guinée équatoriale (3-1) avant de dominer le Burkina Faso (3-1) en demi-finales. Fermée pendant de longues minutes, la demi-finale s’est enflammée après l’ouverture du score du parisien Diallo, monté aux avant-postes sur un corner.

Ensuite, le talent du Lion Sadio Mané impliqué dans les deux derniers buts de son équipe a fait la différence. Après donc ces belles prestations depuis le début de la phase à éliminatoire directe, le Sénégal qui semblait plonger dans un doute a repris confiance et son statut de grandissime favori même face à l’équipe la plus titrée de la compétition.

L’Egypte solide mais pas brillante

Rien ne sera en tout cas facile pour le Sénégal car, en face, l’Égypte participe une nouvelle fois à une finale de la Coupe d’Afrique des nations. Recordman des titres en CAN avec 7 trophées soulevés, la sélection égyptienne s’est montrée très solide tout au long de la compétition, exceptée lors de son 1er match où elle été largement dominé dans le jeu par le Nigeria et battu (1-0). Les Pharaons ont ensuite réagi pour assurer leur place en 8e de finale en remportant les deux derniers matchs de poule face à la Guinée Bissau (1-0) et contre le Soudan (1-0).

En 8e de finale, l’Égypte a réalisé une très bonne prestation défensive face à la Côte d’Ivoire (0-0), s’imposant aux tirs au but. Ensuite, les Égyptiens ont renversé le Maroc en quarts de finale (1-2) avec un Mohamed Salah décisif (buteur et passeur). En demi-finale, les hommes de Queiroz avaient une tâche compliquée face aux Lions indomptables du Cameroun qui évoluaient à domicile. Dominée, l’Égypte a tout cadenassé (0-0) et le portier Gabaski a été le héros du match en sortant deux penaltys lors de la séance de tirs au but.

Les deux meilleures défenses

La finale de cette 33ème édition de la CAN va mettre aux prises les deux meilleures défenses du tournoi (avec seulement 2 buts encaissés pour chaque sélection en 6 matches). Cependant, le Sénégal a montré bien plus de velléités offensives sur ce tournoi, notamment depuis qu’elle a retrouvé ses positifs à la Covid sur la phase finale. Les Lions, finalistes malheureux lors de la dernière édition, voudront profiter de cette expérience pour accrocher le titre. Le parcours des Lions de l’Atlas n’aura pas été de tout repos pour atteindre la finale, avec 3 prolongations disputées.

Le Sénégal arrive en finale un peu plus frais et devrait s’appuyer son expérience malheureuse de 2019 pour remporter cette Coupe d’Afrique des nations.

Des retrouvailles et un duel parti pour durer

Ce qui rend cette finale plus attractive, c’est sans doute le fait qu’elle va opposer les deux plus grandes stars du football africain depuis quelques années. Sadio Mané et Mohamed Salah, deux Lions qui se sont succéder au palmarès du ballon d’Or africain vont se rivaliser d’ardeur ce dimanche pour tenter de remporter cette CAN. Ironie du sort, ces deux phénomènes partage le même club : Liverpool. Leur rivalité, bien que seine, ne fait l’ombre d’aucun doute au sein de cette formation des Reds.

Cette opposition sera donc le moment idéal pour chacun d’eux, de prouver devant le monde entier, de quoi il est capable et porter leur sélection. Cependant, avec 3 buts marqués dans cette compétition, Sadio Mané fait mieux que son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah (2 buts).

Toutefois, cette finale ne sera qu’une bataille à gagner, mais pas la guerre. En effet, Sénégal – Egypte va maintenant devenir du classique durant l’année 2022 puisque le hasard du tirage au sort a fait que ces deux sélections vont encore se retrouver au mois de mars prochain (24 puis 29) en aller et retour dans le cadre des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le perdant de cette finale à Olembe aura donc l’occasion de prendre sa revanche. Mais pour le Sénégal, rien n’est plus important que cette CAN.

Les Lions au complet, les Pharaons diminués

Après avoir dû jongler pour faire ses compo d’équipes en début de CAN, Aliou Cissé a désormais son effectif au complet. D’ailleurs, les Test PCR obligatoires effectués hier (soit 48 heures avant le match) sont révélés négatif pour tous les joueurs et les membres de l’encadrement. Un grand avantage pour les vice-champions en titre avant de disputer une finale.

Avec Kalidou Koulibaly (aux côté d’un excellent Abdou Diallo), Gana Guèye (aux côté d’un phénoménal Nampalys Mendy) ou Sadio Mané (qui retrouve son associé Ismaila Sarr), les Lions disposent d’une colonne vertébrale très compétitive. A l’opposé, très solide certes, mais peut-être un peu moins talentueux, l’Égypte a perdu son taulier Hegazy depuis les quarts de finale. Elle sera également privée, entre autres, de son sélectionneur Carlos Queiroz expulsé en demi.

Jacques Victor GOMIS (à Yaoundé)