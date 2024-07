Finale de tournoi de foot : Khass Mbaye gâte la jeunesse sportive de Mbacké

Son nom est connu des auditeurs de Radio. Il s’appelle Khass Mbaye. Ce dernier a répondu favorablement à l’appel de la jeunesse et des sportifs de Mbacké. Parrain de la finale du Tournoi de football qui a regroupé 08 ASC( Association Sportive et Culturelle), la finale tant attendue par les populations de Mbacké s’est déroulée dans une chaude ambiance tellement les deux équipes se Yeggo et de Walidane ont mobilisé leurs supporters.

Sur le terrain, les joueurs ont proposé un football de haut niveau et sur les gradins, l’ambiance était électrique.

A l’issue du temps réglementaire, les équipes se sont quittés sur un nul vierge. C’est à la série fatidique des tirs au but que Walidane a gagné la coupe.

Et Khass Mbaye de remercier d’abord les jeunes qui l’ont choisi comme parrain et n’a pas manqué de porter un plaidoyer à l’endroit des nouvelles autorités pour que le stade de Mbacké soit doté d’une piste d’athlétisme et des autres commodités.

Devant des invités de marque, il n’a pas oublié de remercier vivement le président de la ligue de Diourbel Abdoulaye Fall, le maire Gallo Ba, le maire de Touba Abdou Lahad Kâ, Alioune Diouf PDG ( président directeur général) de Ndiouck Dickel ainsi que tous ceux qui l’ont accompagné et soutenu pour la réussite de cet évènement sportif.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn