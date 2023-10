Finale ONGAM : Les raisons de la suspension de Ibrahima Ndiaye (document)

Décidément, la guerre froide entre l’Oncav dirigé par Amadou Kane et l’Ongam de Ousmane Iyane Thiam a encore fait une victime. Ibrahima Ndiaye par ailleurs président de la Zone 3 C de l’Odcav de Rufisque est suspendu pour avoir fait le déplacement jusqu’à Sédhiou et assister à la finale des phases nationales de l’Ongam. En atteste le procès verbal dont Xibaaru a reçu une copie et qui est notifié au concerné.

Pour un simple fait, le puissant Amadou Kane a encore sorti la cravache pour sanctionner Ibrahima Ndiaye qui, hormis sa casquette de président de zone de navetane est aussi membre de la ligue de football amateur où Ousmane Iyane Thiam est aussi vice-président. Ce qui veut dire que Ibrahima Ndiaye était venu à Sédhiou pour assister à la finale de son compagnon du football amateur.

En tout état de cause, force est de reconnaître que la plupart des dirigeants qui ont fondé l’Ongam le Renouveau, sont issus de l’Oncav et ont à l’unanimité dénoncé le comportement de Amadou Kane qui malgré sa longévité à la tête de la structure, se prend pour un Roi.

Pour le cas de Ibrahima Ndiaye, sa suspension va continuer de faire du bruit surtout et peut aussi pousser certaines ASC à quitter Amadou Kane et l’Oncav pour rejoindre le Renouveau de Ousmane Iyane Thiam.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn